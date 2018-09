Avion Emirates Airlinea bio je u karanteni u zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku u SAD-u zbog velikog broja oboljelih putnika.

Prema posljednjim podacima, 432 putnika su puštena iz aviona, sedam je hospitalizirano, no za sada još uvijek nema službenog broja onih koji su oboljeli. Ukupan broj putnika i osoblja na avionu je 520. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je priopćio da je oboljelih stotinjak, piše na Twitteru CBS New York.

Trenutno se ne sumnja u terorizam. Pretpostavlja se da se radi o trovanju hranom ili virusnoj zarazi. "Čak i prije leta, dok smo bili na ukrcavanju, bilo je putnika na kojima se vidjelo da su bolesni i kojima nije trebalo dozvoliti ukrcaj na avion", kazala je jedna od putnica, Erin Sykes. Dodaje kako je vidjela brojne putnike da su povraćali tijekom leta.

"Putnici koji nisu bolesni mogu nastaviti putovanje. Bude li potrebno, osigurat će im se pratnja zdravstvenih djelatnika", priopćeno je iz Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti.

Podsjetimo, nakon što se čak stotinjak putnika javilo da se osjeća loše, avion Emirates Airlinesa Airbus A380 zatvoren je u karantenu u srijedu ujutro, nakon 14-satnog leta iz Dubaija. Sumnja se da su otrovani hranom, piše BBC.

Iako su prvi podaci objavljeni u medijima bili da je u pitanju stotinjak bolesnih putnika, Emirates je za Business Insider potvrdio kako se radi o desetak putnika te da su prevezeni u bolnicu.



"Emirati mogu potvrditi kako se na letu EK203 iz Dubaija u New York razbolilo desetak putnika. Po slijetanju u međunarodnu zračnu luku John F. Kennedy u New Yorku, kao mjera opreza, bolesne su provjerili lokalni medicinski timovi, a nekolicini je pružena liječnička pomoć", priopćeno je iz Emiratesa.

"Svi ostali putnici će se iskrcati. Sigurnost i briga za naše klijente je uvijek naš prioritet i to nije bilo ugroženo", dodaje se u priopćenju. Još uvijek je nejasno od čega su oboljeli putnici.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.