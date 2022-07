Avion Emiratesa uzletio je s aerodroma u Dubaiju u petak. Putnici su posadi aviona prijavili glasan prasak dok su bili iznad oceana na putu prema Australiji.

Avion Emiratesa letio je iz Dubaija gotovo 14 sati s ogromnom rupom na trupu prije nego što je sletio u Brisbane.

"Putnički avion Emiratesa Airbus A380 (registracija A6-EVK) sletio je u Brisbane s rupom na trupu. Vjeruje se da je nastala zbog eksplozije gume pri polijetanju iz Dubaija. Unatoč šteti, piloti su odlučili nastaviti let za Brisbane", navodi se uz fotografiju na društvenim mrežama.

An Emirates Airbus A380 passenger plane (registration A6-EVK) landed in Brisbane with a hole in the fuselage, believed to be caused by a tire explosion while taking off from Dubai. Despite the damage, the pilots decided to continue the flight to Brisbane. pic.twitter.com/w05QvrK0w6