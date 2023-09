FOTO Bizarno uhićenje čovjeka-hrčka: Avanturist htio prijeći ocean u suludom plovilu, a onda je nastao potpuni kaos

Američka obalna straža presrela je serijskog avanturista Rezu Baluchija nakon što im je prijetio da će ih napasti nožem i imrpoviziranom bombom.

Baluchi je stanovnik Floride rođen u Iranu, a zaustavljen je nekih 115 kilometara od Georgetowna u plovilu koje podsjeća na kotač golemoga hrčka. Policajcima je rekao da pokušava doći do Londona.

Riječ je o njegovom četvrtom pokušaja prelaska Atlantika u improviziranom hidropodu kako ga sam naziva na svojoj web stranici. Ondje također piše kako je ljubitelj prirode i mira. Međutim, njegovo ponašanje teško se uklapa u takav opis.

