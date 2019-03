Australski senator Queenslanda Fraser Anning razgovarao je s novinarima kada ga je tinejdžer pogodio jajem u Moorabbinu u jugoistočnom dijelu Melbournea. Senator je mladića zatim dva puta udario.

Snimka incidenta pokazuje mladića koji najprije snima senatora Anninga, a potom mu na glavi razbije - jaje. Anning mu nije dostao dužan, pa je 17-godišnjaka udario prije nego što su ih razdvojili. Mladića je kasnije odvela policija, piše ABC.

Na internetu je već pokrenuta akcija za prikupljanje donacija kako bi se pokrili pravnih troškova za mladića i kako bi se kupilo još jaja.

Incident se dogodio nakon senatorove kontroverzne izjave u kojoj za stravičan napad na dvije džamije na Novom Zelandu, u kojem je poginulo više desetaka ljudi, krivi imigrante. ''Osporava li netko i dalje povezanost između useljavanja muslimana i nasilja?'', napisao je na Twitteru senator.

Does anyone still dispute the link between Muslim immigration and violence?