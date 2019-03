U masakru na Novom Zelandu ubijeno je najmanje 49 osoba. Brenton Tarrant, muškarac koji otvorio vatru na vjernike u dvjema džamijama, u automobilu je slušao četničku pjesmu 'Karadžiću, vodi Srbe svoje'.

Autor pjesme koja se čula iz automobila prije divljačkog napada u Christchurchu, Željko Grmuša, užasnut je napadom na Novom Zelandu. U pjesmi se spominje Radovan Karadžić, a autor pjesme je kazao da je pjesma nastala za pjevanje, a ne za ubijanje.

Novinari portala Alo! pronašli su ga u rodnom Plavnu kod Knina. "Užasno je to što je napravio ovaj na Novom Zelandu, naravno da osuđujem taj čin i žao mi je svih tih nevinih ljudi. Ali on je krenuo ubijati i to bi napravio bez obzira na to koju je pjesmu slušao", kazao je Grmuša.

Dodao je da je pjesma napisana kako bi bila moralna podrška. "Pjesma je snimljena u ratu, 1993. godine, a nastala je kao moralna podrška našoj vojsci. Pjevali smo, nismo klali i ubijali. I da, vidio sam sve te gluposti na internetu, kako je pjevaju Kinezi, ovi ili oni. Vidite, ja sam je otpjevao i ne sramim se pjesme, ali sada je koriste kako bi osudili cijeli srpski narod. Pa kakve veze ima pjesma s terorističkim napadom? On je odlučio što će učiniti i učinio bi to slušao srpsku, kinesku ili neku treću pjesmu", objašnjava Željko Grmuša.

Boji se za vlastitu sigurnost

Kaže kako se nakon pokolja na Novom Zelandu boji za vlastitu odgovornost. "Naravno da se osjećam ugroženo. Nije mi svejedno i čim se to dogodilo, obavijestio sam ljude koji su mi bliski o tome što je bilo", rekao je i dodao da će tek vidjeti hoće li mu policija zakucati na vrata.

Kako je ispričao novinarima, i dalje pjeva, ali ne nacionalističke pjesme. Uz pjevanje, bavi se stočarstvom, kaže. Brat Radovana Karadžića, Luka Karadžić, ne vjeruje da je terorist zaista slušao četničku pjesmu. "Ma nema šanse, čovjek je Australac, ne zna ni srpski. Kako da zna tko je Radovan Karadžić i da razumije o čemu se radi u pjesmi? To nije realno. To netko podmeće, ali ne znam ni tko ni zašto", objasnio je.

"I oružje na kojem su potpisi srpskih junaka mi je sumnjivo, ali koliko-toliko je realnije od toga da je slušao ovakvu pjesmu", dodao je Luka Karadžić.

Pojavila se i druga verzija pjesme

Pjesma 'Karadžiću, vodi Srbe svoje' prije nekoliko se godina pojavila i u drugoj, znatno izmijenjenoj verziji pod nazivom 'Remove kebab'. U slengu bi to značilo 'Ubij muslimana' ili 'Ukloni muslimana'.

Druga verzija pjesme daleko je poznatija u svijetu nego na Balkanu. Kada se na internetu pojavila pod tim nazivom, vrlo brzo je stigla do 200.000 pregleda. Pojavile su se i verzije u kojima se jedna te ista pjesma vrti deset sati. Sve objavljene verzije pjesme na YouTubeu zatrpane su uvredljivim komentarima na račun muslimana.