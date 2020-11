Automobil je bio prešaran porukama u kojima se prozivaju "ubojice djece i staraca".

Automobil kojim je upravljao zasad nepoznati vozač zabio se jutros u ogradu zgrade u Berlinu u kojoj je ured njemačke kancelarke Angele Merkel.

Na automobilu su se isticale poruke „prokletim ubojicama djece i staraca", kao i ona protiv globalizacije.

