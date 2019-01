Jedna je osoba izgorjela u vozilu zagrebačkih registracijskih oznaka na cesti Banja Luka - Prijedor, u mjestu Milakovići, pišu BiH mediji.

U automobilu zagrebačkih registarskih oznaka koje je izgorjelo u mjestu Milakovići pronađeno je tijelo, a riječ je najvjerovatnije o vozaču, pišu Nezavisne novine prenoseći neimenovani izvor.

Izvor također otkriva da za sada sve upućuje na to da je došlo do slijetanja vozila, a potom i požara. "Po dosad dostupnim informacijama, auto je, nakon slijetanja, udario u brinu i onda je došlo do požara. Za kratko vrijeme ga je progutao plamen", kaže izvor.

Policijska uprava Banja Luka potvrdila je da se oko 13:45 sati na magistralnoj cesti Banja Luka – Prijedor dogodila prometna nesreća u kojoj je došlo do samozapaljenja vozila.

"Na mjestu događaja su i policajci, a kada se ostvare uvjeti, izvršit će se očevid te utvrditi stvarno stanje i uzrok požara. Obaviješten je dežurni tužitelj", rekli su iz policije.