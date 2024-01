Auto eksplodirao pa buknuo požar u zgradi. Tri su osobe nestale: "Bilo je zaglušujuće, svi su vrištali"

Tri su osobe nestale nakon što je eksplozija izazvala veliki požar u stambenom kompleksu u Rotterdamu u ponedjeljak navečer. Hitna pomoć potvrdila je kako je jedan muškarac ozlijeđen. Pronađen je ozlijeđen na ulici te je prebačen u bolnicu. Vatrogasci još uvijek pokušavaju ugasiti veliki požar izazvan eksplozijom u garaži zgrade.

Glasnogovornik lokalnog ureda za sigurnost rekao je za Rijnmond.nl da bi u zgradi moglo biti još žrtava s obzirom na to da zbog vatre nisu još uspjeli sve pretražiti. Ne zna se ni je li se tko nalazio u garaži ili stanovima iznad nje u trenutku eksplozije.

Stanovnici iz 44 stana prenoćili su u lokalnim hotelima. Vlasti su zamolile ljude koji žive u zgradi da na mrežnoj stranici Crvenog križa naznače jesu li u redu.

Zgrade u četvrti Zuidwijk vrlo su blizu jedna drugoj, s mnogo trgovina i poduzeća između, što otežava posao vatrogasnoj brigadi. Postoji opasnost od širenja požara na ostale dijelove zgrade. Vatrogasci su stoga srušili dio zgrade kako bi sačuvali samoposlugu koja se tamo nalazi.

Ujedno, službe za hitne slučajeve moraju zatvoriti plinsku cijev u ulici, što do sada to nisu uspjele učiniti. Potrebno je otvoriti ulicu kako bi se pristupilo cijevi, ali to je bilo nemoguće zbog velike količine vode potrošene tijekom noći.

U istoj ulici nalazi se i skladište vatrometa, ali ono je srećom netaknuto. Policija, vatrogasci, hitna pomoć i zaposlenici pirotehničke tvrtke odmah su utovarili pirotehniku u kamion i odvezli je na sigurno. U skladištu je bilo oko 5000 kilograma vatrometa.

U ovom trenutku vlasti nisu mogle reći što je uzrokovalo eksploziju. Nakon što se požar ugasi, policija će napraviti očevid nakon čega se očekuje više informacija.

Žena koja živi u zgradi preko puta rekla je za Rijnmond.nl da je prvo mislila kako je eksplozija bila vatromet.

Situatie nu bij de #Schammenkamp: drie mensen zijn nog vermist, 44 woningen zijn onbewoonbaar. Eėn gewonde ligt in het ziekenhuis. Gasleiding wordt afgesloten, daardoor nog geen brandmeester. #rijnmond pic.twitter.com/dUBJifGcxX — Jelle Gunneweg (@JelleGunneweg) January 30, 2024

"Bilo je zaglušujuće. Ostala sam u šoku, ali sam shvatila da to ne može biti vatromet. Odmah nakon eksplozije čula sam kako svi vrište. Potom smo izašli van i vidjeli da je ozbiljna situacija", kazala je, piše NL Times.

Od siline eksplozije razbijena su mnoga stakla na tom području.

"Nastala je stvarno velika šteta. Na ulici ima puno stakla i smeća. Radimo na tome da to očistimo kako bi ljudi ponovno mogli prelaziti ulice", rekao je mještanin.