Bujice blatne vode nosile su automobile kroz skijalište St. Anton u zapadnoj Austriji, prema snimkama na društvenim mrežama.

U međuvremenu su rekordne količine padalina pogodile dijelove Beča na istoku zemlje, objavila je državna televizija ORF.

Žena je povučena pod autobus od siline poplave u području Doeblinga na sjeveru grada u subotu, objavio je ORF. Prevezena je u bolnicu i u kritičnom je stanju, dodaje se.

Vatrogasci u glavnom gradu pozvani su na intervenciju više od 450 puta u subotu jer su pljuskovi izazvali kaos u prometu i prekinuli željeznički promet, navodi ORF.

"Snažne oluje napravile su veliku štetu u mnogim dijelovima Austrije", objavio je austrijski kancelar Karl Nehammer na X-u i pritom zahvalio dužnosnicima koji rade na otklanjanju štete.

Again Vienna and the liberals are ready to cut social welfare so heat and floods will hit the poor hard. pic.twitter.com/P3tKP9cRWu