Australija se bori s poplavama, zbog čega je evakuirano više od 20.000 ljudi.

Nakon velikih vrućina, sjeveroistok Australije bori se s poplavama. Velik dio grada Townsvillea u državi Queensland je poplavljen. Stanovnici su ostali bez struje, a mnogi su spas od vode morali potražiti na krovovima kuća.

Jaka kiša prisilila je vlasti da otvore brane na rijeci Ross kako bi se smanjio pritisak, oslobađajući oko 1900 kubičnih metara vode u sekundi nizvodno.

"Rijeka Ross nastavit će rasti. Očekujte još veće poplave u Townsvilleu", upozorili su meteorolozi, prenosi CNN. Stotine domova u Townsvilleu već su evakuirane, ali poplave prijete još 20.000 kućanstava. "Ako ne morate, ne izlazite na ceste", upozoravaju dežurne službe. Građani dojavljuju da su na ulicama viđeni krokodili i zmije.

