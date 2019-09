Australski novinar koji u Britaniji prati prvenstvo u kriketu tvrdi da je popio najskuplje pivo na svijetu koje je platio 68.120 dolara.

Peter Lalor kaže da je svratio na pivo u bar u Manchesteru uoči prvenstvene utakmice na stadionu Old Traffordu.

Iznoseći svoju priču na Twitteru, Lalor piše da nije stavio dioptrijske naočale i provjerio račun za bocu piva Deuchars IPA prije nego što je konobaru dao kreditnu karticu.

Šok je uslijedio nekoliko sati poslije kada ga je nazvala supruga iz Australije i rekla da je sa zajedničkog računa upravo skinuto 68.120 dolara, to jest, malo više od 300.000 kuna.

"Najskuplje pivo u povijesti", napisao je Peter uz fotografiju piva koju je objavio na društvenoj mreži. Osim piva, banka je naplatila 1000 dolara transakcijskih troškova.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu