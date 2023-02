Američki državni tajnik Antony Blinken doputovao je u nedjelju u službeni posjet Turskoj gdje će razgovarati o američkoj pomoći Ankari u sanaciji razornog potresa s gotovo 41.000 žrtava, ali i o turskom vetu na članstvo Švedske u NATO-u.

Potres jačine 7,8 prema Richteru pogodio je jugoistočni dio Turske i susjednu Siriju 6. veljače, pri čemu je poginulo više od 41.000 ljudi u Turskoj i oko 6000 u Siriji. Više od milijun ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a procjenjuje se da će ukupna materijalna šteta iznositi nekoliko milijardi dolara.

Središnja tema razgovora bit će i zastoj u kandidaturama Švedske i Finske za članstvo u NATO savezu, koje Turska zasad odbija ratificirati.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je početkom veljače prvi put rekao da bi turski parlament mogao ratificirati pristupanje Finske NATO-u bez Švedske koju optužuje da ne izručuje desetke osumnjičenih ljudi koje Ankara povezuje s kurdskim "terorističkim" skupinama, a zamjera i što je nedavno dopustila javni prosvjed na kojem je spaljen Kuran.

Šef američke diplomacije sletio je u zračnu luku Incirlik u južnoj turskoj pokrajini Adana u nedjelju poslijepodne, odakle će helikopterom preletjeti područje pogođeno potresom u pratnji svojeg turskog kolege Mevluta Cavusoglua. Američki državni tajnik Antony Blinken će u ponedjeljak održati bilateralne razgovore u Ankari.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO