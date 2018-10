Angela Merkel odrađuje posljednji mandat njemačke kancelarke. Najavila je da 2021. ide u političku mirovinu, a do kraja ove godine odlazi s čelnog mjesta u svojoj demokršćanskoj stranci.

Povjerenje u kancelarku među biračima i strankom već neko vrijeme pada. Njezina riječ u Europi je bila zadnja, bilo da se radi o financijskim krizama ili velikoj navali migranata 2015. "Uspjet ćemo i gdje su prepreke, treba ih preći", kazala je njemačka kancelarka Angela Merkel 31. kolovoza 2015. godine.

Međutim upravo se s njezinom odlukom da migrantima otvori vrata Njemačke povezuje pad popularnosti i uspon krajnje desnice. Na posljednjim parlamentarnim izborima nije se proslavila, a njezina koalicija oslabjela je na pokrajinskim izborima u Bavarskoj i Hessenu. I zato je u ponedjeljak objavila da preuzima odgovornost za loše rezultate.

"Na sljedećem stranačkom kongresu u prosincu neću se više kandidirati za predsjednicu stranke. Osim toga, ovaj četvrti mandat njemačke kancelarke je moj posljednji. Na parlamentarnim izborima 2021. neću se više kandidirati za kancelarku ni za mjesto u parlamentu. Neću više tražiti političke položaje", kazala je čelnica CDU-a Merkel. Kancelarka uvjerava da se neće uplitati u stranačke izbore.

"Ona nije imala drugu mogućnost nego na ovakav način se izvući, a da ne doživi blamažu ili katastrofu na izborima za predsjednika, predsjednicu stranke u 12. mjesecu", prokomentirao je Miro Kovač, bivši veleposlanik RH u SR Njemačkoj. "Jednostavno je osjetila da gubi na privlačnosti".

Utrka za njezinog nasljednika na čelu demokršćana već je otvorena. Nagađa se da bi na to mjesto mogla doći sadašnja tajnica stranke Annegret Kramp-Karrenbauer. No kandidirat će se i ministar zdravstva Jens Spahn i Friedrich Merz, obojica su veliki kritičari politike Angele Merkel.

U studiju Dnevnika Nove TV više o događajima u Njemačkoj govorio je profesor Goran Bandov s visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije.

Je li vas iznenadila ova odluka Angele Merkel i što je sve utjecalo na nju?

Ova odluka Angele Merkel je očekivana već nekoliko godina. Već pred kraj trećeg mandata, a ona je sada u četvrtom mandatu, značajno se već spekuliralo hoće li ići na četvrti mandat. Tada se već pretpostavljalo da će, zapravo, odustati. Nije odustala, kao što znamo, ušla je u četvrti mandat. U četvrtom mandatu, na ovu odluku je najvjerojatnije utjecalo to što nije imala potpunu kontrolu u ovoj koaliciji. Ova koalicija trenutno ne izgleda dobro i to je i rekla u ponedjeljak u govoru. Njoj se čini, kao i drugima, kako koalicija nema dobru sliku u javnosti i to nije pitanje samo komunikacije.

Od početka se muče?

Pa muče se. Izbori su bili u devetom mjesecu. Tada je bio pokušaj sondiranja sa strankama, liberalima i zelenima. To niti nakon jednog dužeg razdoblja pregovora nije uspjelo i tada se sve vratilo na onu originalnu priču velike koalicije CDU-a, CSU-a i SPD-a. To nije bila niti željena koalicija niti SPD-a nego se sve jednostavno tako nametnulo kao jedina moguća kombinacija u tom momentu. SPD je prije toga izgubio značajnu potporu, kao i CDU i oni su ušlki prilično ranjivi u tu koaliciju i ta koalicija ne ostavlja dobar dojam na građane. To vidimo na svim izborima koji su se poslije toga događali.

Hoće li njezin odlazak poremetiti stabilnost Njemačke?

To je moguće. U ovom trenutku još ne možemo o tome govoriti konkretno jer ne znamo tko će biti njezin nasljednik. Ima više kandidata o kojima se špekulira. Ono što je vrlo indikativno, to je da je Angela Merkel do sada cijelo vrijeme govorila, a ona 18 godina upravlja najvećom strankom, da onaj tko upravlja glavnom, najvećom strankom, mora biti i kancelar. Danas je prvi put rekla da je moguće i odvojitite dvije funkcije. U svojem govoru je rekla kako je spremna ostati na čelu do 2021. godine.

Što to znači za Europsku uniju?

U ovom momentu ne znači jako puno. Angela Merkel i dalje ostaje. Ostaje kao kancelarka ali ipak oslabljena. Jedno je kada imate snažnu podršku vaše stranke, kada imate snažnu podršku u parlamentu. Mi znamo da niti u svojoj frakciji nije uspjela progurati svojeg kandidata za šefa francike njemačkih demokršćana. Ona nema onu moć i ulogu koju je imala ranije kada je bila jedan od najznačajnih motora Europske unije.

Kako biste ocijenili političko djelovanje Angele Merkel?

Nekoliko rečenica nju opisuje. Ona je proglašena 'majkom nacije' još 2006. godine za vrijeme nogometnog prvenstva. Ono što je bitno, ona je jedina politička figura za mlade generacije koje dolaze na izbore. Izdominirala je političku scenu u Njemačkoj u prošlih 18 godina. Ja sam siguran da će povijesne knjige o njoj pisati u pozitivnom tonu. Vidjet ćemo što će se dalje događati i tko će je naslijediti.

