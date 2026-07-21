Naoružan do zuba: Predstavljen koncept novog američkog drona koji donosi ogromnu vatrenu moć i mobilnost

Novi autonomni dron Thunder, američke tvrtke Anduril, predstavljen je na međunarodnom zrakoplovnom sajmu Farnborough International Airshow 2026 u obliku makete u prirodnoj veličini. Riječ je o besposadnoj letjelici skupine 5, odnosno kategorije najvećih besposadnih sustava, koja se temelji na modularnoj konstrukciji i koja omogućuje brzu zamjenu korisnog tereta za zadaće obavještajnog djelovanja, nadzora i izviđanja (ISR), ali i za precizne udarne operacije.

Prema navodima tvrtke Anduril, koje prenosi portal The Aviationist, Thunder može nositi projektile zrak-zemlja, dronove koje se lansiraju iz lansirnih cijevi, sustave za suzbijanje dronova ili čak 76 raketa kalibra 70 mm. Tvrtka navodi da je letjelica razvijena kako bi osigurala veliku borbenu masu po prihvatljivoj cijeni i djelovala na snažno branjenom području, uz potporu zajedničkog djelovanja letjelica s posadom i besposadnih sustava.

Jedan jurišni helikopter Apache u suradnji s trima letjelicama Thunder mogao bi, prema navodima tvrtke, isporučiti tri puta više ubojitih sredstava bez izlaganja dodatnog ljudstva opasnosti. Thunder je namijenjen i zajedničkom djelovanju s drugim vojnim helikopterima s posadom, uključujući američki vojni transportni helikopter Chinook.

Dizajniran za brzo raspoređivanje

Iako je veličinom usporediv s američkim vojnim dronovima poput MQ-9 Reapera, Thunder je projektiran tako da stane u standardni brodski kontejner, što omogućuje prijevoz cestom, željeznicom, morem ili zrakom. Po potrebi se može samostalno premjestiti do operativnog područja, naravno unutar svojega doleta. Zahvaljujući konfiguraciji pomičnih rotora može uzlijetati i slijetati okomito na nepripremljenim lokacijama, pritom se krećući brže od klasičnih helikoptera.

Thunder je razvijen u suradnji tvrtki Anduril i Archer Aviation te koristi hibridno-električni pogonski sustav. Broj okretaja rotora može se prilagođavati radi postizanja najveće učinkovitosti, najboljih letnih sposobnosti ili tišeg rada smanjenjem akustičnog potpisa letjelice. Osim borbenih zadaća, izmjenjivi moduli omogućuju provedbu pomorskog ophodnog nadzora ili logističkih zadaća prijevozom tereta.

Razvoj tvrtke Anduril

Anduril, osnovan prije manje od deset godina, širio se preuzimanjima drugih tvrtki i vlastitim razvojem novih sustava. Portfelj te tvrtke danas obuhvaća obitelj besposadnih letjelica Altius, autonomno podvodno plovilo Dive-LD, besposadnu borbenu letjelicu YFQ-44A Fury te sustave za suzbijanje +dronova, koji su posljednjih tjedana bili raspoređeni na javnim sportskim događajima u Sjedinjenim Američkim Državama.