U utorak ujutro u Londonu počinje ročište na kojem se odlučuje o izručenju Ivice Todorića.

Tijek događaja prati reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak. Pitanje je hoće li se Ivica Todorić pojaviti na sudu i kakva će biti njegova obrana.

"Todorić će se pojaviti u utorak u 10 sati ujutro na sudu u Westminsteru, ali ne zato što on to želi ili hoće, već zato što to po zakonu mora", kaže Jarak.

Jarak je podsjetio i da je prije pola godine Todorić od suca dvaput tražio da ga pusti na sporedni, a ne glavni ulaz te da mu sudac to u konačnici nije uvažio.

"Za pretpostaviti je da će Todorić sutra ponoviti kako je žrtva političkog progona, kako je hrvatska Vlada, po njegovom mišljenju, napravila zločinačko udruženje s jednim ciljem, da mu otme kompaniju koju je on mukotrpno stvarao 40 godina. Todorić zbog svega toga smatra kako u Hrvatskoj ne bi mogao imati fer i pravično suđenje", istaknuo je Jarak.

Uz Todorića će se na sudu pojaviti i njegovi engleski odvjetnici te hrvatski odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, koja će se na sudu pojaviti u ulozi svjedoka-eksperta.

"Sloković će sudu pojasniti pravnu prirodu procesa koji se vodi protiv Todorića u Hrvatskoj. Kako doznajem, tužiteljstvo je s druge strane pripremilo jednu izuzetno obimnu dokumentaciju, kojom želi pokazati kako ovdje nema niti slova, niti riječi o političkom progonu, već da se jednostavno radi o gospodarskom kriminalu i da ne postoje apsolutno nikakve pravne zapreke da se Ivica Todorić izruči Hrvatskoj", kaže Jarak.

Ročište će trajati dva dana, nakon čega slijedi odluka suda, no ona bi se mogla produžiti na nekoliko mjeseci, obzirom da obje strane imaju pravo na žalbu. Isto tako, ističe Jarak, statistika engleskog pravosuđa ide mu u korist, jer od 100 zahtjeva za izručenje, engleski sud odobri njih tek devet u prosjeku.

"Međutim, ovdje se radi o europskom uhidbenom nalogu, koji je gotovo pa obvezujući", zaključuje Jarak i dodaje da povrh svega, Todorić ima i financijskih problema, za koje Jarak doznaje od ljudi bliskih samom Todoriću.