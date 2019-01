Gotovo cjelodnevna rasprava o Brexitu u britanskom parlamentu bila je uvod u glasanje o izlasku te zemlje iz sastava Europske unije. Radi se o povijesnom glasanju koje je diglo na noge cijelu zemlju.

Vrhunac je jednog od politički najturbulentnijih razdoblja u povijesti Velike Britanije. Posebno je živahno ispred parlamenta u kojem će pasti velika odluka. Pristaše i protivnici napuštanja Europske unije cijeli dan se nadglasavaju. Neki žele i novi referendum, dio oporbe traži nove izbore.

Ako velika većina zastupnika okrene palac prema dolje, Britanija bi se, osim u političkoj, mogla naći i u gospodarskoj krizi jer se očekuje drastičan pad funte. U slučaju neočekivanog obrata i prihvaćanja sporazuma, britanska valuta će naglo ojačati.

Posljednji mjeseci u Velikoj Britaniji obilježeni su političkim previranjima. Što očekuje Veliku Britaniju, za Dnevnik Nove TV, kazao je gost Dnevnika profesor Goran Bandov s Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije.

Što čeka Veliku Britaniju ako Parlament večeras odbije plan Therese May?

Nakon toga se otvara niz opcija. Nešto što je sigurno - to je otvaranje plana B. On će biti otvoren kroz nekoliko dana. To je opcija koju će Theresa May morati ponuditi.

Ne zna se koliko će se taj plan B razlikovati od ove varijante. Nešto će se morati naknadno dodati, vjerojatno uz suglasnost s Bruxellesom. To je ono što možemo očekivati. To je samo jedna od mogućih varijanti.

Varijanta je i da se u parlamentu dodatno zakomplicira i da se krene u rušenje Therese May. To je moguće i tada imamo nove izbore. Moguće je i da se ovo prihvati za tri dana i da ide ponovno ovaj isti sporazum koji imamo.

Ovo su problemi unutar Velike Britanije. Unutar vlade i parlamenta, unutar parlamenta i unutar vlade. Velika Britanija trenutno ne zna točno što želi. Njezini zastupnisi ne znaju što i kako žele. O ovome sporazumu mora odlučiti i 27 ostalih članica Europske unije i u Eurospkom parlamentu.

Ovaj sporazum nije jedina opcija koja je na stolu. Radi se o solidnom rješenju, ali to nije jedina opcija koja je na raspolaganju.



Ima li premijerka May plan B?

Ona ga sigurno ima. Bilo bi jako loše da ga nema jer ga u dva, tri dana neće napraviti. To je vjerojatno pokušaj pridobivanja onih 'najtvrđih' iz njezinih redova koji joj prigovaraju odnos između Sjeverne Irske i Irske. Dodatni dokument mogao bi osnažiti njihovo prihvatanje sporazuma.

Postoji cijeli niz opcija, a od njih niti jedna nije zapravo vjerojatna.

Otvara li se mogućnost da Britanija na kraju ipak ostane u Europskoj uniji? Koliko je to izgledno?

To je isto jedna od opcija. Ona u ovom trenutku nije vjerojatna opcija. Ali tu je izlazak na referendum.

Ključno je što bi se na tom referendumu odlučivalo, bi li pitanje bilo isto. Kao što vidimo, ljudi su glasali za izlazak, s jednom manjom većinom. Onda nisu znali što to, zapravo, znači.

Danas su bolje informirani, koje su to sve posljedice koje idu uz izlazak. Možemo očekivati novi referendum. Tu bi bilo pitanje ostanka ili izlaska i opcija sporazuma o kojem se govori. To je sve još otvoreno u ovom trenutku. Možemo, u konačnici, očekivati i da Britanija ostane.

