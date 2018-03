Hrvatska predsjednica u Argentini je pozvala iseljenike da se vrate u domovinu, jer Hrvatska demografski umire. Istražili smo mogu li iseljenici doista u tome pomoći i što Hrvatska čini da bi ih motivirala na povratak.

Posjet Argentini hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović započela je susretom s hrvatskim iseljeništvom. U Luhanu se pridružila godišnjem hodočašću hrvatske zajednice i svetoj misi. Pozvala ih je da se vrate u domovinu, ističući da je Hrvatskoj potreban život, jer demografski odumire.

''Hrvatska ima u svom iseljeništvu veliko bogatstvo i demografsko i financijsko i gospodarsko i intelektualno itd. Mene naprosto iznenađuje da mi u koncepcijskom pristupu ne uključujemo vlastito iseljeništvo u ukupni razvoj države'', kaže demograf Stjepan Šterc.

Diljem svijeta iseljeno je oko tri i pol milijuna Hrvata, skoro cijela jedna Hrvatska. Kako bi se Hrvati u iseljeništvu bolje povezali s domovinom, 2012. e osnovan Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a u njegovu okviru i Ured dobrodošlice.

''Možemo reći da su nam se upiti, odnosno i sami dolasci u središnji državni ured povećali odnosno mogu reći da su se duplicirali s obzirom na prošlu godinu'', rekla je Marija Matek, voditeljica Ureda dobrodošlice.

Iseljenici se najviše raspituju o investicijama, a ima upita i o uvjetima povratka. Odluče li se na taj korak, Ured će im pomoći oko administracije i integracije. Stipendiraju studente iz iseljeništva koji žele studirati u Hrvatskoj, a organiziraju i školu hrvatskog jezika.

''Devedeset posto sudionika u programu je iz Južne Amerike i sve više njih se ustvari odlučuje na sam povratak, što nas jako veseli'', rekla je Matek.

Među njima je i Ana Paula Ortega Bernal, Argentinka čiji je otac podrijetlom Hrvat. Bio je to jedan od razloga zašto je sa suprugom Argentincem i kćeri doselila u Hrvatsku prije dvije godine.

''Zemlja je lijepa, sigurna. Muž je dobio dobar posao, u firmi i onda sve ide kako mi smo uvijek sanjali. Ne znam kako to objasniti, ali baš lijepo do sad'', rekla je Ana

Za one koji su u Argentini ostali, hrvatska je predsjednica s argentinskim kolegom potpisala sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U obraćanju novinarima zahvalila je iseljenicima koji su je i jutros pozdravili: ''Iznimno me se dojmilo što su pjevali argentinsku i hrvatsku himnu, to je tako prekrasan doživljaj domoljublja ovdje u Argentini. Drago mi je da su se skupili i drago mi je da su pokazali i da su ponosni argentinski građani, ali i da dalje održavaju veze i vole svoju Hrvatsku.''

Nakon Argentine, predsjednica putuje u Čile. U dvije zemlje živi oko pola milijuna Hrvata.

