Podaci zrakoplovne platforme Flightradar24 pokazali su kako je zrakoplov Gulfstream G650ER u utorak u 8:18 po hrvatskom vremenu sletio u međunarodnu zračnu luku Vnukovo u Rusiji.

Zrakoplov je poletio iz međunarodne zračne luke Washington Dulles, a slučaj je zanimljiv i zbog toga što je američkim civilnim zrakoplovima trenutno zabranjen let iznad ruskog zračnog prostora. Zbog toga se sumnja da zrakoplov ima posebnu dozvolu.

Misteriozni avion izazvao je veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje su se odmah počela širiti nagađanja. Špekulira se da je prevozio neke visokorangirane osobe. Mnogi vjeruju da avion pripada jednom od ljudi od povjerenja Donalda Trumpa, Steveu Witkoffu, koji se bavi poslovima američke vlade na Bliskom istoku.

No, nije poznato što bi on točno radio u Moskvi. Prema Bildu, njegova tvrtka za nekretnine, Witkoff Group, također koristi zrakoplov Gulfstream G650ER. To je vidljivo i iz LinkedIn profila jednog od pilota. No, ova nagađanja nisu potvrđena.

No, ova pretpostavka još uvijek nije potvrđena iz službenih izvora.

Činjenica je da u ovom trenutku postoji velika potreba za dijalogom između američke i ruske strane. O dugoočekivanom mirovnom planu Donalda Trumpa, koji će se usredotočiti na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, raspravljat će se prvi put na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji koja počinje u petak, a na kojoj će sudjelovati zapadni partneri. Keith Kellogg, Trumpov posebni izaslanik za Ukrajinu, navodno putuje u Ukrajinu u veljači.

Pročitajte i ovo Sve se promatra Uzbuna u Varšavi: Vojni avion ušao u poljski zračni prostor, brzo se oglasili Rusi

Pročitajte i ovo Nakon dva tjedna Pronađen kamion koji je propao u rupu u tlu: Dron snimio užasan prizor