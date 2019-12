Zatražen je opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Američki Kongres raspravlja o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Nancy Pelosi je kazala da Trump predstavlja prijetnju ustavu i zemlji, pozivajući se na svjedočenje pravnih stručnjaka, prenosi The Guardian. "O našoj je demokraciji riječ. Predsjednik nam ne ostavlja drugi izbor nego da djelujemo, jer opet pokušava korumpirati izbore u svoju korist", objasnila je.

Donald Trump je malo prije govora Pelosi tvitnuo: "Demokrati koji inače ne rade ništa imali su jučer povijesno loš dan. Oni nemaju nikakva temelja za opoziv, već ruše našu zemlju. Ništa im nije važno, potpuno su poludjeli. Poručujem im da to naprave vrlo brzo kako bismo imali fer suđenje u Senatu i da se naša država vrati svojem poslu. Mnogi će sada otkriti koliko je naš sustav u stvarnosti korumpiran. Izabran sam za 'čišćenje močvare' i to radim!"

