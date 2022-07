Joe Biden, američki predsjednik, ponovno je pozitivan na koronavirus, objavila je Bijela kuća.

Njegov je liječnik u priopćenju za javnost naveo da predsjednik nema nikakve simptome, ali će ipak biti izoliran u Bijeloj kući.

Ističe se da je Biden nekoliko dana zaredom bio negativan na testu, ali danas je na antigenskom testu bio pozitivan. Budući da nema simptoma, nema ni potrebe za nekom terapijom, naveo je njegov liječnik.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN