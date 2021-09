Prvi deklarirani homoseksualac u američkoj vladi, ministar prometa Pete Buttigieg i njegov suprug objavili su u subotu da im je obitelj bogatija za dvoje djece, kćer i sina.

Na fotografiji objavljenoj na Twitteru i Instagramu vide se Pete Buttigieg (39) i njegov suprug Chasten u bolničkoj sobi, svaki s bebom u naručju.

Služio je u mornarici, u braku je s muškarcem i veliki je vjernik: Tko je Pete Buttigieg, nova zvijezda američke politike

Fotografija je u kratkom roku prikupila nekoliko tisuća 'lajkova'.

"Chasten i ja smo više nego zahvalni za sve dobre želje koje su nam stigle otkako smo objavili da postajemo roditelji", napisao je Buttigieg i predstavio Penelope Rose i Josepha Augusta Buttigiega kao nove članove obitelji.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax