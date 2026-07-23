Istražitelji se oglasili o incidentu na letu u kojem je Srbin isisan iz aviona

Američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) poručio je da još nije isključio mogućnost da su starost zrakoplova ili njegovo održavanje pridonijeli incidentu na letu Ryanaira u kojem je 61-godišnji Srbin Ljubiša Karović nakon pucanja prozora djelomično izvučen kroz prozor zrakoplova.

Predsjednica NTSB-a Jennifer Homendy u pismu izvršnom direktoru Ryanaira Michaelu O'Learyju istaknula je da istraga još nije utvrdila uzrok nesreće. Time je opovrgnula njegove izjave da prvi nalazi upućuju na oštećenje motora izazvano stranim predmetom, a ne na starost zrakoplova ili njegovo održavanje, piše Daily Mail.

U pismu je također upozorila da je O'Leary prekršio pravila koja vrijede za sudionike istrage iznoseći vlastite zaključke u javnosti te ga pozvala da se ubuduće suzdrži od komentiranja slučaja dok istraga traje.

Incident se dogodio 10. srpnja, nedugo nakon polijetanja zrakoplova iz Soluna prema Njemačkoj. Prema dosad poznatim informacijama, dio motora odlomio se i udario u prozor zrakoplova, koji je pritom puknuo. Kabina je ostala bez tlaka, a zrakoplov je prisilno sletio.

U tom je trenutku Ljubiša Karović djelomično izvučen kroz razbijeni prozor. Njegova supruga Svetlana Grković držala ga je za noge dok su joj u pomoć priskočili drugi putnici.

O'Leary je ranije izjavio da prvi pokazatelji upućuju na mogući udar stranog predmeta u motor tijekom polijetanja iz Soluna, ali je pritom priznao da se to još ne može sa sigurnošću potvrditi. Dodao je i da je zrakoplov star 18 godina te da je motor u posljednje dvije godine prošao potpuni servis i remont.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je da će zbog ovog slučaja ponovno analizirati slične incidente na zrakoplovima Boeing 737 NG iz 2016. i 2018. godine. Ipak, ravnatelj FAA-a Bryan Bedford rekao je da prvi rezultati istrage zasad ne upućuju na to da je riječ o istom tipu kvara.

Karović je u međuvremenu prvi put javno progovorio o nesreći. Rekao je da ga je probudio snažan udarac te da se ostatka događaja gotovo i ne sjeća: "Čim zatvorim oči, vraćaju mi se slike te noćne more. Te minute ne mogu opisati riječima." Dodao je da više ni ne pomišlja na putovanje zrakoplovom jer svaki zvuk aviona kod njega izaziva stres i strah.

Zbog teških ozljeda mora nositi ovratnik šest tjedana. Zadobio je ozljede glave, privremeno mu je oduzeta desna strana tijela, ima djelomična oštećenja desnog oka i uha te opekline na leđima i desnoj ruci. Tvrdi da liječnici nisu sigurni hoće li se u potpunosti oporaviti.

Njegova supruga ranije je ispričala da je instinktivno zgrabila njegove noge kada je prozor puknuo te da su im u pomoć odmah priskočili drugi putnici. Posebno je zahvalila muškarcu koji je pomogao spasiti život njezinu suprugu.

Na letu je bila i trudnica, koja je nakon prisilnog slijetanja prevezena u bolnicu. Prema navodima lokalnih medija, nakon pregleda je otpuštena i dobro se oporavlja.