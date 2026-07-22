Srbin koji je isisan iz aviona o trenucima strave i užasa: "Ovo mi je možda spasilo život"

Ljubiša Karović sjeća se eksplozije neposredno prije nego što je gotovo isisan iz zrakoplova Ryanaira dok je letio iz Grčke za Njemačku.

Gromoglasan zvuk razbijanja prozora probudio ga na njegovom mjestu 11F tik u prozor

“Eksplozija je ono čega se sjećam“, kaže 61-godišnji srbijanski poduzetnik u intervjuu za Guardian.

“Glasan zvuk prije nego što je počeo kaos uvijek je tu kad zatvorim oči, kad zaspim”, kaže Karović.

Nosi vratnu ortozu, a na desnoj ruci ima opekline i modrice kao posljedica onog što nikad neće zaboraviti: da je ispao usred leta kroz prozor zrakoplova i preživio. Kako je do toga došlo još uvijek se istražuje.

"Imam sreće. Ne sjećam se puno toga, ali sam živ. Možda zbog sigurnosnog pojasa, činjenice da sam bio vezan. Ali možda je to sudbina. Vjerujem u Boga i zahvaljujem mu svaki dan“, kaže Karović.

Njegov grčki odvjetnik, Vasilis Tsiaras, kaže da je to što je ostao živ velika slučajnost.

"Kad je u kabini pao tlak, izbacilo ga je kroz prozor i odmah je izgubio svijest. Avionom je letio za Njemačku kako bi proslavio rođendan svog brata. Umjesto toga, na visini od 4550 metara završio je s glavom i desnom rukom izvan zrakoplova dok se kretao brzinom većom od 600 km/h. Zamislite to! Pogledao je smrt i vratio se”, slikovito opisuje odvjetnik.

Putnici na letu FR1879, uključujući Karovićevu suprugu Svetlanu, koja je sjedila u kabini 14C, tri reda iza svog supruga, još uvijek imaju živo sjećanje na trenutak kada se prozor razbio, maske s kisikom koje su pale, komešanje koje je nastalo dok su boce i drugi predmeti letjeli zrakom, a suputnici su hvatali Ljubišu, očajnički ga pokušavajući zadržati na mjestu.

"I ja sam potrčala prema njemu. Nitko od kabinskog osoblja nije pomogao. Bili su to putnici“, kaže ona. "Jedan čovjek, mislim da je bio Albanac, bio je nevjerojatan. Učinio je sve što je mogao da ga uvučemo, a zatim je pokušao blokirati prozor, prvo torbom koja je odmah isisana, a zatim i koferom, što je uspjelo. Vječno smo mu zahvalni."

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Trenuci užasa u kojima je njen suprug bio napola u avionu a napola izvan njega trajali su, prema Svetlaninoj procjeni, između minute i pol i dvije minute.

Ryanair je branio svoje zaposlenike rekavši da je kabinsko osoblje odradilo "fenomenalni posao". Odvjetnik Tsiaras to osporava.

“Moj klijent se onesvijestio dva ili tri puta. Ni u jednom trenutku kabinsko osoblje nije ponudilo pomoć.“

Ryanair je osporio tu tvrdnju, rekavši da tijekom procesa dekompresije i brzog spuštanja na nižu visinu, svi putnici i kabinsko osoblje moraju vezati sigurnosne pojaseve i staviti maske s kisikom. "Čim se zrakoplov spustio na sigurnu visinu, naše kabinsko osoblje pružilo je pomoć gospodinu Karoviću", rekla je zrakoplovna kompanija u izjavi za Guardian.

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Pozivajući se na iskaze svjedoka, Tsiaras je tvrdio da je kabinsko osoblje bilo paralizirano strahom.

"Svi su se složili da je posada bila u stanju šoka, u strahu da će se avion srušiti. Ostali putnici su se okupili i dali Ljubiši vode", kaže on.

Karović, inače vlasnik tvornice aluminija sa sjedištem u Srbiji često je letio zrakoplovom, a sada se užasava pri pomisli na ponovno putovanje. Na pitanje želi li poslati neku poruku, s blagim osmjehom odgovara: "Uvijek pazite da vežete sigurnosni pojas".

U povijesti je zabilježen još samo jedan slučaj kada je čovjek sličnu situaciju. Godine 1990. pilot British Airwaysa, Timothy Lancaster, ostao je živ nakon što je napola izletio kroz vjetrobransko staklo kokpita koje je eksplodiralo iznad Oxfordshirea.