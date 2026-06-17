Američka vojska je pomoću Muskova Groka ispalila 2000 projektila i uništila 2000 ciljeva u Iranu

Pravni dokument otkrio je oslanjanje američke vlade na model umjetne inteligencije Grok tvrtke xAI Elona Muska u vojnim operacijama povezanima s udarima na Iran, što ponovno otvara pitanja o ulozi umjetne inteligencije u ratovanju.

Do otkrića je došlo u izjavi čelnika Pentagona za umjetnu inteligenciju, koja je pod zakletvom podnesena u sklopu obrane xAI-a u tužbi zbog navodne štete za okoliš. U izjavi se opisuje uloga Groka kao ključna za operacije nacionalne sigurnosti.

Uloga Groka u sustavima američke nacionalne sigurnosti

Navedeni pentagonov dužnosnik Cameron Stanley označio je Grok kao jedan od četiri AI modela koji su trenutno sposobni podržati primjene u području nacionalne sigurnosti te kao jedan od tri sustava prikladna za operacije od kritične važnosti u klasificiranim okruženjima.

U sudskom podnesku se također navodi da je nastavak korištenja Groka "pitanje od vrhunskog značaja za nacionalnu sigurnost" te se povezuje s operativnim aktivnostima u Iranu koje uključuju više od "2000 projektila na 2000 različitih ciljeva u roku od 96 sati", prenosi britanski The Independent.

Identifikacija ciljeva za operaciju "Epski bijes" navodno se oslanjala na sustav Maven Smart System američke Nacionalne geoprostorno-obavještajne agencije (NGA), koji koristi umjetnu inteligenciju za prikaz podataka na nadzornoj ploči radi potpore odlučivanju, ali ne stvara izravno ciljeve.

Američki istražitelji povezali su američke snage s udarom na školu u iranskom gradu Minab u kojem je poginulo najmanje 175 ljudi, uglavnom djece, što se smatra jednim od najsmrtonosnijih civilnih incidenata od početka navedene američke vojne operacije u veljači.

Pravni i okolišni sporovi

Administracija Donalda Trumpa brani xAI u tužbi koju je podnio NAACP, a u kojoj se tvrdi da tvrtka upravlja s najmanje 57 plinskih turbina u podatkovnom centru Colossus 2 bez dozvola prema Zakonu o čistom zraku i bez propisanih mjera kontrole onečišćenja.

Stanley je također tvrdio da su podatkovni centri pokretani umjetnom inteligencijom "dobro pozicionirani" da pruže "kritičan porast" energetske kapacitiranosti u slučaju "oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti", opisujući ih kao "dugoročni strateški alat ključan za očuvanje naše tehnološke prednosti pred protivnicima".

Odvojeno od navedene izjave, američki zastupnici predvođeni senatoricom Kirsten Gillibrand predlažu zakon kojim bi se ograničila vojna primjena umjetne inteligencije te osiguralo da ljudi zadrže kontrolu nad odlukama o životu i smrti, uključujući zabranu uporabe AI-a u nuklearnom oružju, domaćem nadzoru i autonomnim oružanim sustavima.

"Najvažnije odluke koje utječu na našu nacionalnu sigurnost i živote naših vojnika uvijek moraju donositi ljudi, a ne nekontrolirani strojevi", navela je Gillibrand u izjavi ranije u lipnju, piše The Independent.

"Pentagon se trenutno kreće prema uvođenju iznimno snažne tehnologije umjetne inteligencije bez smislenih zaštitnih mehanizama, što bi moglo imati katastrofalne posljedice koje nas sve čine manje sigurnima. Moramo djelovati odmah, ne kako bismo zaustavili tehnološki napredak, nego kako bismo uspostavili jasna pravila koja osiguravaju da ljudi ostanu u kontroli i da se uporaba AI-a u ratovanju provodi pametno i sigurno", dodala je američka zastupnica.

Američko ministrastvo pravosuđa brani xAI

Američka AI tvrtka Anthropic također je u sporu s Pentagonom nakon što nije postigla dogovor o zaštitnim mjerama protiv korištenja modela Claude za domaći nadzor i autonomne dronove, što je dovelo do njezine klasifikacije kao "rizika za opskrbni lanac nacionalne sigurnosti".

Američko ministarstvo pravosuđa priopćilo je da bi sudska odluka koja ograničava primjenu Groka mogla ozbiljno utjecati na operacije Pentagona te na mogućnosti nadogradnje tog AI sustava.