Šefica MMF-a upozorava: "AI model "Mythos" može uništiti financijski sustav, svijet je nespreman"

Napredni modeli umjetne inteligencije, poput novog sustava "Mythos" tvrtke Anthropic, predstavljaju prijetnju kakvu nismo mogli ni zamisliti. U rukama zlonamjernih aktera, ovi alati mogu "uništiti financijski sustav", upozorila je Kristalina Georgieva, čelnica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), tijekom boravka u Bruxellesu.

Od travnja, kada je Anthropic predstavio "Mythos", model s naprednim kibernetičkim mogućnostima, nadzorna tijela diljem svijeta podignula su razinu opreza na najvišu razinu. Strah od mogućih razornih hakerskih napada na kritičnu infrastrukturu postao je jedna od glavnih tema svjetskih financijskih krugova.

Georgieva ističe da je tehnologija "mač s dvije oštrice". S jedne strane, ovi modeli mogu nevjerojatnom brzinom identificirati kibernetičke ranjivosti i omogućiti njihovo "zakrpavanje" prije nego što ih netko iskoristi. No, upozorava čelnica MMF-a, ista ta sposobnost u pogrešnim rukama postaje oružje za masovno financijsko uništenje.

"Svjesni smo da je Mythos tek početak. Bit će još takvih modela", poručila je Georgieva, dodajući kako se svijet nalazi u poziciji u kojoj vječno "sustiže" tehnologiju. Zabrinjavajuće je, tvrdi, što ne postoji svjetska organizacija za kibernetičku sigurnost, a u trenutnom geopolitičkom okruženju teško je zamisliti da bi takva institucija uopće mogla zaživjeti, piše POLITICO.

Poziv na prioritetno trošenje

Šefica MMF-a apelirala je na države da kibernetičku obranu stave na vrh liste prioriteta u javnoj potrošnji. "Zakrpavanje sustava košta. Morate osigurati fiskalni prostor za to", naglasila je, ističući važnost međunarodne suradnje, jer je globalni financijski sustav toliko povezan da će "svaka velika slabost biti iskorištena".

Osim izravne prijetnje hakerskim napadima, Georgieva je upozorila i na mogućnost pucanja "AI balona". Iako to trenutačno smatra scenarijem niske vjerojatnosti, ističe da bi takav događaj imao "vrlo visok utjecaj" na svjetsku ekonomiju.

Osim upozorenja o umjetnoj inteligenciji, Georgieva je predstavila i godišnju ekonomsku procjenu MMF-a za eurozonu, koja je ocijenjena "oslabljenom". Rat na Bliskom istoku izravno je pogoršao prognoze: rast gospodarstva usporava, dok inflacija ponovno dobiva na zamahu.

Prema novim procjenama, rast u eurozoni projiciran je na 0,9 posto u 2026. i 1,2 posto u 2027. godini, što je značajan pad u odnosu na predratne prognoze. Istovremeno, inflacija bi trebala rasti do 2,8 posto iduće godine.

MMF je kritizirao i europske vlade zbog načina na koji pomažu građanima i tvrtkama s visokim troškovima energije. Čak 80 posto mjera nije "privremeno i ciljano", kako MMF preporučuje, što znači da države troše više nego što bi trebale, a time se, upozoravaju, rizik od inflacije i dalje održava na visokim razinama.