Poznata američka spisateljica i kolumnistica Elizabeth Jean Carroll optužila je u petak američkog predsjednika Donalda Trumpa da ju je seksualno zlostavljao u kabini robne kuće u New Yorku.

Elizabeth Jean Carroll je za New York Magazine opisala napad koji se navodno dogodio prije 23 godine: "Skočio je na mene čim su se zatvorila vrata kabine, gurnuo me uza zid, u kojeg sam dosta jako lupila glavom, te stavio svoja usta na moje usne. Bila sam toliko šokirana da sam ga odgurnula i da sam se počela smijati."

Zatim je, napisala je Carroll, "uzeo moje ruke i drugi me put gurnuo uz zid i postala sam svjesna koliko je veći od mene. Držao me uz zid sa svojim ramenom i gurnuo je svoju ruku ispod moje kaput haljine i skinuo je moje hulahopke."

Bijela kuća poriče da se opisani napad dogodio, odgovorivši da se radi o "potpuno lažnoj i nerealističnoj priči koja je izašla 25 godina nakon navodnog napada i stvorena je da bi se predsjednika prikazalo u lošem svjetlu".

"Silom je svoje prste gurnuo do mojih privatnih dijelova"

Carroll tvrdi da je Trumpa upoznala ili "u jesen 1995. ili u proljeće 1996." u robnoj kući na Manhattanu u New Yorku te da je na početku bio prijateljski raspoložen. Carroll piše da ju je prepoznao kao nekoga tko mu može pomoći u potrazi za poklonom koji kupuje za neku djevojku. Kada su se našli na odjelu s donjim rubljem, Trump joj je navodno predložio da proba čipkasti body, koji bi on potom mogao kupiti.

Prijateljski je susret postao nasilan kada su došli do kabina, tvrdi Carroll. Ondje ju je navodno gurnuo uz zid, potom skinuo hula-hopke, te "silom svoje prste gurnuo do mojih privatnih dijelova, gurnuo svoj penis do pola ili skroz – nisam sigurna".

Zatim je, piše Carroll, uslijedila borba: "Pokušala sam ga odgurnuti svojom slobodnom rukom. Drugom sam, iz nekog razloga, još uvijek držala torbicu. Napokon sam uspjela dovoljno visoko dignuti koljeno da ga odgurnem, okrenem se, i pobjegnem iz kabine."

Tvrdi da još uvijek ima kaput haljinu koju je nosila taj dan

Za navodni trominutni incident Carroll je rekla dvojema prijeljicama koje su također bile novinarke. Jedna od njih ju je pokušavala uvjeriti da se obrati policiji, a druga joj je rekla da samo zaboravi na cijeli incident: "On ima 200 odvjetnika! On će te pokopati!", navodno joj je rekla.

Carroll tvrdi da joj je trebalo više od 20 godina da u javnosti ispriča što joj se dogodilo jer se "užasavala javnog poniženja". Ona danas ima 75 godina i tvrdi da kaput haljina koju je tog dana nosila "visi na poleđini vrata moga ormara". Prvi put ju je, napisala je, iz ormara izvadila upravo zbog priče za New York Magazine.

Ovo nije prvi put da je Trump optužen za seksualno napastovanje. Naime, njegova je bivša žena Ivana tijekom brakorazvodne parnice pod prisegom rekla da ju je tijekom njihovog 15-godišnjeg braka silovao. Međutim, kasnije je povukla izjavu objasnivši da silovanje nije definirala u "doslovnom ili kriminalnom smislu".

Osim toga, tijekom kampanje koja je prethodila predsjedničkim izborima 2016. godine, 13 žena je javno optužilo Trumpa za neki tip seksualnog napastovanja.