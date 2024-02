VIDEO Navaljni je snimio videoporuku za ruski narod u slučaju da bude ubijen

Aleksej Navaljni preminuo je u sibirskom zatvoru, a kao uzrok smrti zatvorski upravitelj naveo je krvi ugrušak. Navaljni, kao vođa oporbe, služio je 19-godišnju kaznu 1900 kilometara udaljen od Moskve u koloniji IK-3 u Karpu.

Kritičar Kremlja u dokumentarnom filmu iznio je poruku za sve građane Rusije ukoliko ga vlasti odluče ubiti.

“Ima nešto što vam očito moram reći. Ne smijete odustati. Ukoliko me odluče ubiti, to znači da smo nevjerojatno snažni. Moramo iskoristiti tu moć. Jedina stvar potrebna da zlo nadvlada je da dobri ljudi ne učine ništa. Stoga nemojte biti pasivni“, rekao je Navaljni u dokumentarnom filmu.

Navaljni se razbolio još 2020. godine na letu iz Sibira za Moskvu. Nakon što je odveden u Njemačku, lokalni medicinski stručnjaci su utvrdili da je bio izložen otrovu iz grupe Novičok, koji je kemijski agens iz sovjetskog doba poznat kao nervni otrov.

Navalni je optužio Kremlj za napad, a neovisne istrage su pronašle veze između napada i ruskih sigurnosnih službi.

