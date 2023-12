VIDEO Vučić se provozao Beogradom u društvu ministra, a onda su zapjevali znakovitu pjesmu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video na svom profilu na društvenoj mreži na kojem se vidi kako se u društvu nekadašnjeg beogradskog gradonačelnika, a sada ministra financija Siniše Malog vozi automobilom ulicama Beograda.

"Pobjegli smo mojima od osiguranja. Ovo je zimska bajka, mnogo ljudi, super izgleda. Veseli, radosni, spremaju se za praznike", izjavio je Vučić na videu dok je vozio.

Ministru je nakon toga ispričao anegdotu koja se navodno dogodila u ponedjeljak.

"Nisam ti rekao, danas je bio jedan stranac, reći ću ti poslije koji. Kaže sve je u redu, prihvaćamo uvjeljive rezultate, ali dajte im izbore u ovom gradu. A ja kažem 'ne može se rušiti to što je narod rekao'. Ali dobro je, četiri godine mira, četiri godine stabilnosti... Veliki spas za našu zemlju", zaključio je Vučić, pa upitao Malog što on ima na to reći.

Ministar mu je na to pustio pjesmu čije riječi idu: "Četiri godine, godine duge, godine bola, godine tuge". Dvojac je na pjesmu zajedno i zapjevao.