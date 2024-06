Poznata turistička atrakcija prekrivena crvenom bojom: "Ovo je krv svih koji su ubijeni"

Aktivisti za ženska prava u srijedu su u znak prosvjeda protiv femicida nadaleko poznate Španjolske stube u Rimu zalili crvenom bojom koja simbolično predstavlja krv žrtava nasilja.

Activists from the Bruciamo Tutto movement protest against femicide by pouring red paint over the Spanish Steps in Rome.pic.twitter.com/BViRKJahaR