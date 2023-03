Nakon što je protiv Donalda Trumpa podignuta optužnica, bivši američki predsjednik viđen je na večeri u svom odmaralištu na Floridi.

Iako je velika porota protiv njega nekoliko sati ranije podigla optužnicu, čini se da Donald Trump nije dopustio da mu to pokvari planove za četvrtak navečer.

Bivši američki predsjednik viđen je na večeri u svome odmaralištu Mar-a-lago na Floridi, gdje je stigao u društvu svoje supruge Melanije Trump.

Ondje ih je slikala konzervativna politička analitičarka Gina Loudon.

"Prekrasna večer ovdje u prekrasnom Mar-a-Lagu. Naš PRAVI prvi par obavijen je ljubavlju svojih prijatelja i onih najodanijih", napisala je.

"Žao mi je što ću vas razočarati, korporativni mediji. Zapravo nije. Nabijem vas! Ovo je sreća koju vi nikada neće znati, nažalost", dodala je.

Beautiful evening here at the gorgeous Mar a Lago!



Our REAL First Couple enveloped in the love of their friends and most loyal!



(Sorry to disappoint, corporate media 😜. Actually not. Screw you! This is a happiness you will never know, sadly). pic.twitter.com/IFsFU41lAd