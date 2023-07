VIDEO Potvrdio restoran: Američka ministrica u Kini se najela ludih gljiva

Janet Yellen, ministrica financija SAD-a, poznata je po svojoj stručnosti u makroekonomiji, a ne po avanturizmu i iskušavanju novih okusa. Još manje droga.

Međutim, tijekom svog nedavnog službenog putovanja u Peking, 76-godišnja skrbnica najvećeg svjetskog gospodarstva iznenadila je promatrače neočekivanom gestom: više puta se naklonila svom kineskom kolegi, koji joj nije uzvratio, prenosi The Times.

According to reports the Chinese fed magic mushrooms to Janet Yellen on her maiden visit. US Treasury Secretary @SecYellen ate "psychedelic mushrooms" during her official visit to China and therefore she behaved in a weird manner 👀 pic.twitter.com/3RmCnuf83c