Njemački istražitelji ne odustaju od jednog od najvećih slučajeva nestalih osoba u toj zemlji. Gotovo 30 godina nakon nestanka, policija ponovno poziva svjedoke da pomognu u rješavanju slučaja nestale Debbie (tada osam godina) iz Düsseldorfa.

Deborah Debbie Sassen nestala je bez traga 13. veljače 1996. na putu kući iz svoje osnovne škole u četvrti Wersten u Düsseldorfu . Plavokosa djevojčica tog je jutra bila na nastavi. Nikada nije stigla u svoj dom koji je bio udaljen kilometar.

Debbie se tog kobnog utorka vratila s tečaja plivanja i morala se vratiti u školu jer je nešto zaboravila. Zadnji put je viđena u 12 sati. Kada nije došla kući na ručak, roditelji su prijavili njen nestanak .

Debbiena majka Dagmar Funke shrvana je nestankom svoje kćeri i desetljećima neizvjesnosti. Ostala je bez posla i obitelji, a da tragedija bude veća njezina druga kći počinila je samoubojstvo, piše BIld.

Majka i dalje strašno krivi sebe za nestanak Debbie. Kaže da nije trebala nigdje ići i trebala ju je samo pokupiti iz škole te se to ne bi dogodilo. Jedina želja joj da sahrani svoju kćer.

Potraga za Debbie je najveća u povijesti tog grada, a Debbien policijski dosje i dalje je otvoren.

No opsežna istraživanja u to vrijeme nisu dovela do uspjeha. Do sada nije pronađen niti počinitelj niti tijelo, stoji u priopćenju policije. Policija i dalje vjeruje da je riječ o nasilnom zločinu - ubojstvu.

Policija je ovih dana ponovno zamolila javnost za pomoć i da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju im se obrate.

