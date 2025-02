U eksploziji plina u trgovačkom centru u gradu Taichungu na Tajvanu poginulo je pet osoba, a dvadeset je ozlijeđeno, prenosi CNN.

Eksplozija se dogodila na 12. katu zgrade, gdje su se odvijali građevinski radovi, izvijestili su vatrogasci.

Restoran je u to vrijeme bio zatvoren zbog građevinskih radova, dodaje se.

Na društvenim mrežama je objavljen video trenutka eksplozije i raznesenih krhotina zgrade na ulici.

🚨🇹🇼Gas Explosion at Taichung Shin Kong Mitsukoshi, Taiwan - 11:33 AM A massive gas explosion occured , blowing 4 people out of the 12th-floor food court. Rescue efforts continue. Current Status - 4 deaths confirmed - 6 critical injuries - 1 additional fatality (male) pic.twitter.com/I1IQ13Ja8l

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi