Dvadeset i troje ljudi je poginulo, a 36 je ozlijeđeno u srijedu u autobusnoj nesreći istočno od Casablance, što je jedna od najsmrtonosnijih nesreća u Maroku zadnjih godina, objavile su regionalne zdravstvene vlasti.

Autobus se prevrnuo na zavoju na nacionalnoj cesti u pokrajini Khurbigi, objavile su lokalne vlasti. Ne zna se ima li među žrtvama stranih turista.

Po zadnjim podacima, poginulo je 23 putnika, a 36 je ozlijeđeno, rekao je liječnik Rochdi Kaddar, regionalni direktor za zdravstvo.

