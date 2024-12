No, kako se bliži kraj godine, to isto razdoblja može u drugima izazvati ogroman stres i to ponajviše zbog očekivanja koje nam društvo nameće. U blagdansko vrijeme uvelike je raširen društveni narativ da sve mora biti savršeno isplanirano do najsitnijeg detalja. Ručak mora imati obilje različitih jela, kuća mora biti najljepše uređena i moramo obići svu rodbinu, neovisno o tome imali mi vremena ili ne.

Zbog te specifične vrste stresa nastao je i novi termin: holiday burnout. Radi se o fizičkoj, emocionalnoj i mentalnoj iscrpljenosti koju ljudi često doživljavaju tijekom blagdanskog razdoblja zbog povećanog stresa povezanog s pripremama, financijskim izazovima i društvenim obvezama. Spomenuti pritisak pritom najviše dolazi s društvenih mreža koje nam često “serviraju” najbolje djeliće iz života ljudi, i zaista, sve na fotografijama djeluje savršeno, dok stvarnost priča svoju priču. Međutim, važno je shvatiti da nijedna blagdanska sezona neće biti besprijekorna, i to je sasvim u redu. Pa što ako je ostala neka čarapa na podu, sve stvari nisu na svome mjestu ili je purica malo zagorjela? Nitko neće pamtiti je li obiteljski ručak bio savršen ili je li kuća bila besprijekorno čista. Pamtit će one trenutke koji čine blagdane posebnima – dječje čestitke, kićenje bora ili trenutak kada se kućni ljubimac igrao s kuglicom.

PR (Foto: PR)

Cedevita nas svojom kampanjom "Čizma puna optimizma" podsjeća na pravu vrijednost blagdana. Cilj kampanje je vratiti središte pozornosti na ono što je zaista vrijedno: zajedništvo, smijeh i uspomene koje ostaju nakon što se spreme blagdanski ukrasi. Na platformi

Budi DOBRO. Budi CE., od 2. do 22. prosinca, svaki dan vas stoga očekuje prozorčić optimističnog adventskog kalendara s jednostavnim savjetima za blagdane bez stresa.

“Danas smo okruženi savršenim slikama na društvenim mrežama, ali blagdani nisu natjecanje u savršenstvu. U redu je preskočiti tu utrku i reći 'dosta' kad osjetite da je previše. Vjerujemo da je važno slaviti male pobjede – one trenutke kada biramo ono što nas zaista veseli i opušta. Upravo ti mali koraci vode prema stvarnom optimizmu”, poručila je Ivana Bilić, Viši specijalist digitalnog marketinga u Atlantic Cedeviti.

PR (Foto: PR)

U kampanji sudjeluje i psihologinja Gabrijela Ištuk, a kako bi dodatno motivirala građane na razmišljanje o vlastitoj dobrobiti, Cedevita je organizirala i nagradni natječaj u kojem sudionici mogu podijeliti svoje želje, a najkreativniji osvajaju vaučere za individualna savjetovanja s psihologinjom.

Prema tome, ovih blagdana dopustite si jednu zdravu dozu nesavršenosti i za početak postavite realna očekivanja. Ne stavljajte preveliki pritisak na sebe i druge, usmjerite pažnju na stvaranje nezaboravnih uspomena s obitelji i prijateljima. Blagdansko vrijeme je najljepše uz međusobnu podršku, ljubav i zajedništvo.