Strah od umjetne inteligencije? Vrijeme je da otkrijete koliko vam već pomaže u svakodnevici

I to nije loša vijest. Oni koji su već isprobali znaju da umjetna inteligencija zaista pomaže u svakodnevici. Sada prvi put postoji mogućnost da upoznate AI na pristupačan, jasno objašnjen i potpuno besplatan način. I to na hrvatskom jeziku.

AI nije SF: To je tehnologija koju već koristite, ali toga možda niste svjesni

Danas je umjetna inteligencija poput dobrog konobara. Nikad ga ne pozovete, ali uvijek se nekako pojavi baš kad vam treba. Prepoznaje lice za otključavanje mobitela, predlaže gdje jesti, kako skratiti put do posla, pomaže da fotografija izgleda bolje, prevodi natpise koje ne znate pročitati… To se sve događa u pozadini a da uopće ne morate razmišljati o naredbama, postavkama ili uputama.

I upravo tu nastaje najveći nesporazum. Mnogi ljudi misle da ne znaju ništa o umjetnoj inteligenciji, a zapravo je koriste mnogo češće nego što misle.

Zato je Hrvatski Telekom odlučio napraviti velik korak. Približiti AI svakomu, od studenta koji se bori s rokovima do poduzetnika koji želi olakšati posao.

“AI ti to možeš” – program koji razbija strah i gradi znanje

Hrvatski Telekom pokrenuo je nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji, pod nazivom „AI ti to možeš“.

Program je zamišljen tako da svatko može pronaći nešto za sebe:

• Kviz “Koji si AI tip?” – reći će vam kojoj skupini pripadate i koje edukacije su baš za vas.

• Dvanaest kratkih, praktičnih videa u kojima edukator Toni Milun jednostavno pokazuje kako AI može ubrzati učenje, organizirati posao, pomoći pri kreativnim zadacima ili uštedjeti vrijeme.

• Interaktivni webinari za one koji žele dublje razumjeti gdje je granica AI-ja, kako ga koristiti sigurno ili kako ga uključiti u posao. Webinari su besplatni, otvoreni za sve i vode ih stručnjaci koji tehnologiju objašnjavaju bez kompliciranja.

Zašto je ovo baš sada toliko važno?

Ideja je da će u Europi, do 2030. godine, većina poduzeća koristiti umjetnu inteligenciju. Ako želimo društvo u kojem je svatko spreman na takvu promjenu, onda znanje mora biti dostupno jednako kao i internet.

Problem je u tome što je većina kvalitetnih materijala o AI-ju i dalje isključivo na engleskom jeziku. Kada se tomu doda nedostatak samopouzdanja u korištenju digitalnih alata, mnogi jednostavno dignu ruke prije nego što uopće pokušaju.

Zato je HT odlučio ponuditi sadržaje koji uklanjaju te prepreke: jednostavno strukturirane lekcije, prilagođene domaćem korisniku i osmišljene tako da preskočite frustraciju i odmah uđete u praksu.

A da sve to zaista može raditi bez trzanja, brinu se gigabitna optika, široka 5G pokrivenost i stabilna mrežna infrastruktura koja podržava i najzahtjevnije AI alate.

Vrijeme je da AI postane alat koji radi za vas

Bilo da ste netko tko se umjetne inteligencije još pomalo boji ili vam je već postala nezaobilazan dio dana, ovo je prilika da naučite nešto novo; bez stresa, bez pritiska i bez troškova.



AI ne treba biti misterij, može biti vaš saveznik

Zato je „AI ti to možeš“ program koji je odlična stepenica za sve one koji žele razumjeti budućnost, ali i za one koji samo žele organiziraniji dan, brži posao i manje gnjavaže u svakodnevici.

Uz prave edukacije, malo radoznalosti i siguran prostor za učenje AI postaje nešto što radi u vašu korist.