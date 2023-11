Emisija Startaj Hrvatska predstavila dvojac koji stoji iza mješavina za kruh: "Proizvod za sve ljude koji traže dobar okus i kvalitetne namirnice"

Nakon srednjoškolskih dana, izlazaka i čestih koncerata dvojac se razdvojio. Luka je zbog poslovnih prilika otišao u London, a Marija, po struci fizioterapeut, ostala je u Hrvatskoj. Unatoč tome nisu prekinuli prijateljstvo. Pri svakom novom susretu prisjećali su se starih uspomena, ali i kovali nove planove.

Startaj Hrvatska 2023: Barun (Foto: Nova TV)

Prilikom druženja došli su na temu starih zanata te se Marija prisjetila kako su njezini baka i djed imali mlin. Luku je to inspiriralo na prijedlog da pokušaju napraviti svoje brašno. Tu ideja nije stala i počeli su razmišljati o tome da rade smjese za kruh. Marija sada njihov posao opisuje kao spoj modernog i tradicionalnog.

Mišljenja su kako moderan čovjek zahtijeva nešto brzo i instantno, a miris i okus domaćeg kruha vraćaju u djetinjstvo.

Put od ideje do realizacije bio je prilično dug i trajao je oko četiri godine. Luka je napravio recepte, dok je Marija bila zadužena za mlin. No kako se Luka vodio recepturom i okusima na koje je naučio u Londonu, Marija se s osmijehom prisjeća prvih kruhova koje su ispekli: "To je bilo nejestivo, kao da jedeš zemlju." Sve su vrijeme razmišljali da ako ne probaju, neće ni znati mogu li uspjeti, te su prilagođavanjem omjera došli do željenih okusa.

Obitelj i prijatelji bezrezervno su im davali podršku, a na jednom zajedničkom druženju osmislili su ime Barun, koji ima i povijesnu simboliku jer označava poveznicu između viših i nižih staleža.

Startaj Hrvatska 2023: Barun (Foto: Nova TV)

Odlučili su da će njihov kruh biti bez glutena jer su prepoznali taj tržišni prostor. "Taj je kruh za sve ljude", kaže Luka, dok Marija dodaje: "koji prepoznaju dobar okus i kvalitetnu namirnicu." Željeli su da je njihov proizvod dostupan svima te su u tom naumu i uspjeli jer se sada Barun bezglutenske mješavine za kruh mogu naći u SPAR i INTERSPAR trgovinama.

Brašno dobivaju mljevenjem na kamenom mlinu koji reproducira klasičan postupak ručnog mljevenja, pri čemu se čuvaju hranjive vrijednosti žitarica. Njihova receptura ne sadržava ulja i masti, a proizvodi dolaze u tri varijante – mješavina za heljdin kruh bez glutena, mješavina za kukuruzni kruh bez glutena te mješavina za rižin kruh, koji također ne sadržava gluten.

Startaj Hrvatska 2023: Barun (Foto: Nova TV)

Barunove mješavine dolaze uz posebnu vrećicu u koju se stavlja pripremljeno tijesto, nakon čega se peče u pećnici oko sat vremena.

"Startaj Hrvatska nam je jako dobar projekt koji nam može pomoći da svoju ideju realiziramo prije nego što bismo to sami mogli napraviti", objašnjava Marija razlog prijave na uspješni projekt.

Nakon audicije na kojoj su na jednostavan i razumljiv način opisali način pripreme kruha, koja je vrlo brza i jednostavna, slijedio je audit. Luka je zbog poslovnih obveza morao odletjeti u London te je Marija sama dočekala stručnjakinje Odjela osiguranja kvalitete SPAR Hrvatska. "Dobila sam more informacija. Meni je glava bila kao balon", prisjeća se.

Krajnji rezultat audita bile su 24 nesuglasnosti, no to vrijedni i uporni dvojac nije obeshrabrilo. Prionuli su poslu kako bi sve čim prije popravili.

Misleći da idu na još jednu audiciju, Marija i Luka uputili su se u središnjicu SPAR-a, gdje ih je dočekao predsjednik Uprave Helmut Fenzl. Njega se dojmilo što su uporno tražili pravu recepturu, a pohvalio se kako si je i sam ispekao kruh od Barunove mješavine. Naglasio je njihovu upornost te uz riječi: ''SPAR Hrvatska voli pomoći malim poduzetnicima s novim proizvodima, osobito ako teže održivom razvoju'' poželio dobrodošlicu u SPAR.

Do razgovora o njihovoj prvoj narudžbi Marija i Luka ispravili su sve nepravilnosti. S nestrpljenjem su očekivali informaciju o količini njihovih proizvoda koji će biti na policama velikog trgovačkog lanca. Žana Lovrić, direktorica Nabave SPAR Hrvatska, naglasila je kako joj se sviđa njihov spoj tradicije s modernim vremenima, a to je potvrdila i sveukupna narudžba od čak šest tisuća komada njihovih proizvoda.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2023. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR po najvišim profesionalnim standardima.