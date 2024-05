Spektakularna rođendanska proslava brenda Borotalco za sve generacije

U sklopu Žute srijede posjetitelji zagrebačkog shopping centra City Center one West imali su prilike sudjelovati u uistinu jedinstvenom događanju – u rođendanskoj proslavi talijanskog branda Borotalco. A nije to bio tek neki rođendan - Borotalco je proslavio 120. obljetnicu i to brojnim interaktivnim aktivacijama, nagradama i inspiracijama za sve generacije. A tulum je doista bio za pamćenje!

Interaktivni rođendanski spektakl

Sve zaljubljenike u ovaj prestižni talijanski brend na samom ulazu u City Center dočekao je interaktivni Go2Digital ekran pozivajući ih na fotografiranje u zagrljaju, prilikom čega se pojavio Borotalco filter, odnosno efekt eksplozije bijelog talk pudera koji ih je obavio. Digitalni ekran ostao je aktivan i nakon eventa – kako ovaj, tako i još mnogi diljem grada a tako će biti sve do kraja svibnja.

Osim ovog Borotalco interaktivnog digitalnog ekrana, i Borotalco corner privlačio je pažnju prvenstveno velikom digitalnom kockom s 3D animacijom. Inovacija Go2Digital-a oduševila je prolaznike radi svoje anamorfne animacije. Borotalco dezodorans „iskočio“ je iz ekrana pomoću optičke iluzije te razveselio mnoge prolaznike, a osobito one s djecom.

No, ono radi čega su brojni posjetitelji stajali u redu bilo je Borotalco kolo sreće. Svi su prolaznici mogli osvojiti vrijedne nagrade. Ipak je 120. obljetnica ovog omiljenog branda, pa je red da se proslavi sa stilom. Kada Borotalco časti, onda su svi dobitnici! Ljubazne hostese podijelile su stotine Borotalco proizvoda i poklon paketa. Veselje na licima sretnih dobitnika dokazuje da je mehanika bila i više nego pogođena.

O brandu

Godine 1878. u ljekarni u Firenci rođen je Borotalco, baršunasti puder koji će od tada maziti kožu milijunima ljudi. Borotalco u svojoj prepoznatljivoj zelenoj limenci i sa svojim jedinstvenim Borotalco mirisom postaje dio svakodnevice svih Talijana. Kroz jedinstvenu komunikaciju 1904. godine postaje ,,Najboljim puderom za kožu” te ostaje prepoznat i cijenjen zbog svoje višestruke uporabe tijekom stoljeća. U 90-ima Borotalco proširuje svoj kultni mirisni potpis i na druge proizvode, nudeći cjelovitu liniju za higijenu i njegu tijela. Borotalco je danas prisutan u domovima milijuna ljudi s proizvodima koji, zahvaljujući jednostavnim gestama svakodnevne njege, pružaju potpuno iskustvo wellnessa uz jedinstveni Borotalco miris. Dok se u dezodoransima maksimiziraju apsorbirajuća svojstva, u kremama za tuširanje izražavaju se sve svilenkaste osobine karakteristične za talk, osiguravajući meku i glatku kožu. Jedinstveni Borotalco mirisni potpis predstavljen je u različitim evokativnim notama za potpunu paletu mirisa koji bude osjećaje.

Za više informacija o samim proizvodima posjetite Borotalco web stranicu, a kako biste prvi saznali sve novosti zapratite Borotalco Instagram i Borotalco Facebook.

