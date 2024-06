Samsung televizori mijenjaju doživljaj kućne zabave

Svaki piksel postaje kristalno jasan

Samsung Neo QLED 8K televizor opremljen je NQ8 AI Gen3 procesorom koji je zaslužan za podizanje svakog trenutka gledanja na višu razinu. Procesor pokreće umjetna inteligencija s 512 neuronskih mreža koje u konačnici čine 8K iskustvo gledanja nevjerojatno impresivnim. Gledanje filma ili omiljene sportske utakmice nikad nije bilo uzbudljivije zahvaljujući 8K AI Upscaling Pro tehnologiji koja sadržaj niske rezolucije pretvara u ultra visoku razlučivost, pružajući izrazito jasne slike. AI Motion Enhancer Pro upotrebljava umjetnu inteligenciju za izoštravanje i uglađivanje kretanja objekata i teksta, eliminirajući distorziju lopte i prikazujući sportske utakmice visoke rezolucije bez ikakvih smetnji. Ubrzane scene postaju realističnije zahvaljujući Real Depth Enhancer Pro tehnologiji, koji naglašava detalje i pruža trodimenzionalni doživljaj gledanja. Sve ovo dolazi u elegantnom paketu Infinity Air Designa, koji ne samo da nadopunjuje besprijekornu kvalitetu slike Neo QLED 8K televizora, već donosi iskustvo fokusirano na visoku rezoluciju i izvanrednu kvalitetu zvuka. Sa zaslonom dubine svega 12,9 mm i efektom ogledala, televizor pruža jedinstvenu estetiku koja će obogatiti svaku prostoriju.

PR (Foto: PR)

Umjetna inteligencija za doživljaj kao u kino dvorani

OLED 4K televizor donosi punu snagu umjetne inteligencije u 4K rezoluciji pomoću NQ4 AI procesora druge generacije. Pokrenuta s dvadeset neuronskih mreža umjetne inteligencije, ova tehnologija optimizira sliku i zvuk u 4K doživljaj. Kako ne bi bilo bespotrebnih odsjaja, OLED Glare Free tehnologija prikazuje briljantne crne i ostale boje bez refleksija. Uz OLED HDR Pro svaka scena postaje bogatija i nudi snažniju svjetlinu te duboki kontrast za još veći užitak gledanja omiljenih sadržaja. Još bolji doživljaj omogućen je uz Samsung Tizen OS na kojem se nalaze najnovije aplikacije i usluge poput besplatnih televizijskih kanala uživo ili tisuća filmova, kao i Samsung TV Plus te igranje u cloudu uz Centar za videoigre. Linija dolazi s najnovijim Soundbarom iz Q-serije Q990D, opremljenim 11.1.4-kanalnim postavom s bežičnim Dolby Atmos ozvučenjem i Sound Grouping koji prostoriju ispunjava zvukom, nudeći istovremeno i mogućnost slušanja bez ometanja drugih. S druge strane, tanak i elegantan dizajn soundbarova S800D i S700D osim što pruža izuzetan zvuk, uklapa se i u svaki prostor.

PR (Foto: PR)

Jednostavna povezivost pametnih uređaja

Oba modela televizora nude mogućnost korištenja SmartThings aplikacije pomoću koje korisnici mogu jednostavno spojiti pametne uređaje, nadzirati ih te intuitivno upravljati domom. Primjerice, ukoliko je korisnik upravo pogledao omiljenu seriju na Samsung televizoru, a daljinski upravljač mu nije pri ruci, pomoću pametnog telefona i SmartThings aplikacije može jednostavno ugasiti svjetlo ili smanjiti termostat. Sposobnost Samsung televizora da obične trenutke pretvore u nezaboravna iskustva gledanja čini ih neizostavnim suputnicima u svakodnevnom životu. Kroz napredne tehnologije koje unapređuju iskustvo korisnika, ovi televizori mijenjaju način na koji ljudi doživljavaju zabavu u vlastitom domu. Osim toga, uz Samsung Knox svaka značajka, aplikacija i platforma imaju prednosti robusne zaštite, što omogućuje da povezana iskustva ostanu privatna i sigurna za što je Samsung dobio i Common Criteria certifikat za visoke sigurnosne standarde, a za određene modele trenutno je dostupna posebna promocija SAMSUNG CARE.

Za one koji žele iskoristiti sve pogodnosti, do 14. srpnja 2024. ili do isteka zaliha poklona u tijeku je Big-inch Eurocup promo. Ukoliko odaberete Neo QLED 8K, Neo QLED, OLED i QLED 75“ ili 85"", na poklon ćete dobiti Soundbar, dok vas uz UHD 98” čeka poklon The Freestyle 2nd Generation projektor te besplatna dostava i instalacija.

PR (Foto: PR)