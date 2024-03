REHAU predstavio prozore budućnosti: Pogled u ljepši, sigurniji i održiviji svijet

Na sajmu smo predstavili ovogodišnje inovacije i ugostili više od 400 partnera i kupaca iz cijele regije. Pod sloganom All in One Partner, REHAU je premijerno prikazao unaprjeđenja u paleti proizvoda, koja donose konkretna rješenja, mjerljivu dodanu vrijednost i održivost, za sve partnere.

Odjel prozorske tehnike ove njemačke tvrtke, koja posluje u 11 zemalja naše regije, tržištu je, između ostalog, predstavila potpuno održive prozore budućnosti, uz smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji od čak 90 %!

Brojne inovacije predstavljene na ovom sajmu, pokazale su kako REHAU odjel prozorske tehnike, u područjima istraživanja i razvoja, proizvodnje, prodaje, uslugama i marketingu, razvija i potiče učinkovitost, unaprjeđuje dizajn i najvažnije - poboljšava održivost. Bez obzira radi li se o rješenjima za profile, dodacima, digitalnim uslugama ili smart proizvodima, sva rješenja su rezultat intenzivnog i direktnog dijaloga sa tržištem, partnerima i industrijom, i služe za izgradnju uspješnije i ljepše budućnosti stanovanja.

PR Foto: PR

"Zajedno s našim partnerima, suradnicima i kupcima, pronalazimo i koristimo prilike i na taj način osiguravamo dugoročni uspjeh svih nas. Danas, a i u budućnosti, koristit ćemo REHAU sustave, rješenja, proizvode i usluge da potaknemo partnere na zajednički rad. Kao značajan partner industrije u kojoj poslujemo, pružamo konkretne odgovore na globalne mega-trendove i nudimo učinkovita rješenja za izazove poput nedostatka radne snage, kreativnih inovacija, reciklaže i cirkularne ekonomije. Simbiozu svega ovoga prikazali smo na našem impresivnom štandu, koji je, nakon događaja „World od Windows“ 2022. i predstavljanja ARTEVO 2023, slijedeće mjesto komunikacije za konkurentna i razvojna rješenja za naše partnere, jer mi smo All in One Partner", izjavio je Krešimir Posilović, direktor prodaje odjela prozorske tehnike, REHAU Hrvatska.

PR Foto: PR

RAU-INFINIO: Staklena vlakna koja mijenjaju pravila igre

Za prozorske stručnjake sa vizijom ključni faktor uspjeha tvrtke je poslovanje koje brine o cijelom lancu vrijednosti, jer na taj se način postiže stabilnost i sigurnost. Zato se REHAU-ov holistički pristup bazira na inovativnoj snazi i svestranosti, a najbolji primjer je nova tehnologija za proizvodnju prozorskih profila od kontinuiranih staklenih vlakana RAU-INFINIO.

Korištenjem kontinuiranih staklenih vlakana u termoplastičnoj matrici, stručnjaci iz REHAU odjela prozorske tehnike napravili su profile izuzetnih mehaničkih svojstava. Novi materijal RAU-INFINIO otvara potpuno nove mogućnosti kod prozorskih sustava i rješenja i donosi poboljšanja u pogledu još većih dimenzija prozora, stabilnosti, izolacije, mogućnosti primjene, obrade, dizajna, sigurnosti i održivosti.

PR Foto: PR

ARTEVO TERRA: BIO inovacija za ljepše sutra

REHAU odjel prozorske tehnike među prvima u svijetu je u proizvodnji prozora upotrijebio i prilagodio bio-polimer, još jedan u nizu održivih materijala, što će doprinijeti postizanju potpuno zatvorene cirkularne ekonomije.

ARTEVO TERRA je strateški uspjeh i iskorak u odnosu na konkurenciju u 2024. godini, a baziran je na prozorskom sustavu ARTEVO, koji je predstavljen prošle godine. Ovim prozorskim sustavom REHAU-ovi inženjeri i stručnjaci potiču masovnije korištenje jedinstvenog i održivog materijala BIO PVC-a u industriji prozora. Korištenjem BIO PVC-a ARTEVO TERRA je gotovo u potpunosti napravljen od recikliranih materijala te je dizajniran da bude održiv tokom cijelog vijeka trajanja a već u proizvodnji se štedi do 90% emisije CO2 u usporedbi sa korištenjem uobičajenog PVC-a.

Osim navedenog iznimne značajke ARTEVO TERRA su i vrhunska toplinska izolacija te činjenica da mu za visine okvira do 2,4 metra nisu potrebna čelična ojačanja.

PR Foto: PR

SLINOVA X: Novi standard prozora za profesionalnu upotrebu

Jedinstven dizajn, učinkovita proizvodnja i montaža uklopljeni u koncept održive budućnosti - to je SLINOVA X - inovativno klizno rješenje bazirano na visoko-tehnološkom materijalu RAU-FIPRO X. Zahvaljujući posebnim svojstvima RAU-FIPRO X-a, SLINOVA X omogućava najuži srednji presjek kod kliznog sustava baziranog na PVC-u. Ovakav pristup dizajnu otvara nove dimenzije profesionalne upotrebe i inspirira arhitekte i investitore da maštu pretoče u stvarnost. SLINOVA X i SLINOVA dio su istog sustava profila što značajno pojednostavljuje proizvodnju i logistiku zahvaljujući korištenju zajedničkih komponenti.

SLINOVA X je jedinstveni sustav profila sa srednjim presjekom od samo 32 mm što omogućava fleksibilan dizajn sa širokim rasponom primjene. Uz odlične tehničke vrijednosti velika prednost mu je i održivost - udio recikliranog materijala je i do 69%.

Tvrtka REHAU je na sajmu Fensterbau Frontale 2024 u Nürnbergu predstavila i niz novih digitalnih rješenja u okviru platformi REHAU Connect, REHAU Window.ID i REHAU sustava za planiranje.