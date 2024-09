Predstavljeni članovi žirija SoMo Borca koji će odabrati najbolje digitalne projekte u regiji

Nakon otvaranja prijava za ovogodišnje izdanje SoMo Borca by Aleph koje će se održati 25. listopada u Zagrebu, poznato je i koji regionalni stručnjaci će odlučivati koji projekti su se najviše istaknuli i zaslužili vrijedno priznanje. Ovogodišnje predsjednice žirija su Maja Blumenšajn, direktorica odjela novih medija na Novoj TV u Media streamu te Ksenija Latković Kozarac, direktorica Digitalnih komunikacija u Podravki u Advertising streamu.

SoMo Borac već 12 godina zaredom nagrađuje najbolje digitalne projekte i kampanje u regiji, a prošle je godine oboren i rekord u broju prijava te se više od 230 projekata iz šest država regije natjecalo za prestižnu nagradu. Tako je SoMo Borac, osim nagrađivanja najuspješnijih digitalnih projekata, sjajna prilika za povezivanje i međusobnu razmjenu iskustava regionalnih stručnjaka na području digitalnog marketinga i digitalnog izdavaštva, ali i prilika za edukaciju kroz predavanja koja pokrivaju aktualne i relevantne teme iz industrije pokrijepljenje regionalnim i globalnim primjerima.

Prošle se godine kao suorganizator SoMo Borca by Aleph pridružilo i Hrvatsko društvo digitalnih izdavača (HUDI), s ciljem jačanja Media streama i podrške u dijeljenju znanja i resursa među zajednicom digitalnih izdavača. U Media streamu, izdavači svoje projekte mogu prijaviti u ukupno 5 kategorija, od kojih je novost ‘Best media Feature’ u kojoj prijavitelji mogu pokazati specifične dijelove svojih postojećih proizvoda koji su značajno unaprijeđeni ili inovirani. Osim toga, radovi će se nagrađivati u kategorijama: Digital Product of the Year, Design of the Year, i SoMo Native.

Maja Blumenšajn, direktorica odjela novih medija Nove TV, članica HUDI-ja i predsjednica medijskog žirija istaknula je: “SoMo Borac je natjecanje koje stalnim prilagodbama prati promjene na tržištu i trudi se svake godine pokazati uistinu najbolje projekte, vodeći računa o specifičnostima medijske struke. Zahvalna sam organizatorima na povjerenju koje su mi ukazali i predsjedanje baš ovim, iznimnim sastavom žirija nešto je čemu se jako veselim. Unatoč zahtjevnom tempu ove superizborne, supersportske i po mnogočemu drugom sadržajno bogate godine, kolege iz različitih medija pokazale su iznimnu kreativnost i inovativnost, stoga je pred nama težak zadatak odabira najboljih”.

Hrvatski stručnjaci koji će ove godine odlučivati o najboljim radovima u Media kategorijama, a koji su svi članovi Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI): Mia Biberović (Netokracija), Hana Bartolović (After 5), Domagoj Ćurković (Hanza Media), Ante Franotović (24sata), Silvija Gerc (Novi list), Mirela Hegediš Horvat (tportal), Marin Katušić (Index), Matej Lončarić (CME Adria, predsjednik HUDI-ja), Miran Pavić (Telegram), a cijeli žiri dostupan je na web stranici SoMo Borca.

Advertising stream ove je godine uveo novu kategoriju ‘Digital product’ koji nagrađuje digitalne proizvode svih vrsta koji su svojim inovativnim idejama i visokom izvedbom omogućili organizacijama da istraže nove aspekte digitalnog poslovanja. Osim nove kategorije, članovi advertising žirija odabrat će pobjednike u još 10 kategorija: SoMo Social Strategy, SoMo Content, Tik Tok, Digitalna aktivacija, Digitalni mix, SoMo Tech, Somoritanac, SoMo Global, SoMo Growth, Digital OOH, a partner projekta nekome od dobitnika dodjeljuje i Special Mention by Aleph nagradu koja fokus stavlja na efektivnost i inovativnost u digitalnom marketingu.

“Prije svega moram reći da mi je velika čast, ali i velika je odgovornost biti predsjednica žirija u ocjenjivanju radova koji pomiču granice iz godine u godinu. U svakom slučaju, veselim se vidjeti što se radilo na regionalnoj digital sceni. Proces žiriranja uvijek je zahtjevan, ali iznimno inspirirativan proces u kojem i mi učimo nešto novo i širimo svoje vidike, što je i poanta SoMo Borca čiji je cilj razmjena znanja, iskustava i ideja”, rekla je Ksenija Latković Kozarac, direktorica Digitalnih komunikacija u Podravki, predsjednica Advertising žirija.

Hrvatski predstavnici advertising žirija su: Andrea Čović Vidović (Europska komisija), Dijana Dretar (404), Mario Frančešević (SeekandHit), Katarina Exle (Cvoke), Sara Grepo (Muzej iluzija), Ema Huskić (Mastercard), Marko Jambrešić (iProspect), Maja Kecerin Šplajt (Real grupa), Tatjana Komljenović (Bruketa&Žinić&Grey), Brigita Krog (Imago Ogilvy), Ante Matijaca (Profico), Mario Lovrić (Nomad Foods Adriatics), Tomislav Metelko (CTA komunikacije), Ana Marija Malić (Degordian), Marko Mikeš (Aleph), Sonja Stahor Gašpar (JGL), Jurica Vuković (Mater ex. Euroart93), Mihael Tomić (Mono Software), Igor Vrdoljak (Netgen), Zorin Radovančević (Escape), te Zoran Završki (BORNFIGHT STUDIO), a cijeli žiri možete vidjeti na linku.

Early bird prijave moguće su do 1. rujna 2024., a zadnji rok je 25. rujna 2024.