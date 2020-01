Zoran Milanović je ustvrdio da i Tomislav Madžar, savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović, isplaćuje sebi i svojim zaposlenicima minimalac.

Već na prvom pitanju na završnom sučeljavanju na Novoj TV zaiskrilo je između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović.

Na pitanje hoće li Grabar-Kitarović smijeniti svog savjetnika Tomislava Madžara, zbog verbalnog napada na Milanovića, ona je rekla da se ne slaže s načinom na koji je postupio, ali da bi Milanović trebao odgovoriti na pitanja koja mu je postavio. "Kako živi na minimalcu, otkud mu imovina i sva ostala pitanja", rekla je Grabar-Kitarović, dodajući da nije ni znala da je došlo do incidenta na prvom sučeljavanju. Štoviše, rekla je da "nisu zatražili nikakav prekid".

Milanović je odgovorio u svom stilu. "Njezina je stvar hoće li smijeniti svog savjetnika. Pa neće joj ni trebati za nekoliko dana", rekao je Milanović, dodajući da je o svojoj imovini iscrpno govorio.

"Međutim, bilo bi dobro da gospođa Kitarović provjeri koliku si plaću isplaćuje njezin savjetnik i koliku plaću isplaćuje svojim djelatnicima u firmi u kojoj radi i čiji je vlasnik. To su minimalci, to je na Poslovnoj Hrvatskoj i to smo provjerili prije emisije. To je nemoralno. Plaća koju si ispolaćujem uz svu dobit koju plaćam po zakonu, pošteno i transparentno, je 5000 kuna, a porez na dobit i na dividendu je ogroman. I plaćam porez, za razliku od gospođe Kitarović koja na sto tisuća eura koje je dobila iz NATO-a, ne plaća porez jer je to neoporezivo", rekao je Milanović.

Grabar-Kitarović je, pak, uzvrdatila da Madžar nije plaćen u njenom uredu i da ne dobiva nikakva sredstva od države. "Htjela bih vas podsjetiti da ste u vreijeme kad ste bili predsjednik Vlade bili okruženi korumpiranim i koruptivnim osobama i da ste tako prikrivali i koruptivne radnje preko raznih kumova, prijatelja, članova obitelji i slično. Sjetimo se raznih afera i ljudi koji su bili oko vas, od potpredsjednika Vlade Čačića, preko Lovrić Merzel, Sabe, Sauche i mnogih drugih", rekla je Grabar-Kitarović.

Ponovila je da je Madžar postavio sasvim bitna i relevantna pitanja jer je riječ o kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske. "Ne biste se trebali ponašati kao mimoza", poručila je Milanoviću na početku sučeljavanja.