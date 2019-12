Frcaju iskre na sučeljavanju Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića uoči drugog kruga predsjedničkih izbora 5. siječnja.

Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da traži još pet godina mandata jer želi kontinuitet promjena, rasta i razvoja, a da je zatekla zemlju opustošenu požarom i da smo gledali u leđa svima.

Zoran Milanović rekao je da ima veliko iskustvo, međunarodne kontakte. ''Što se tiče stalnih tvrdnji i neistina da je zemlja bila pod požarom 2015., ne znam na što mislite. Imali smo pojačanu robnu razmjenu, suficit...'', rekao je u sučeljavanju na RTL-u. Podsjetio ju je što je ostavila Sanaderova Vlada u kojoj je i ona sjedila.

Milanović spustio Grabar-Kitarović

Na pitanje što bi od onog što je radila Grabar-Kitraović nastavio raditi, Milanović je odgovorio - ništa. ''Gospodin Sanader je vaš životni coach, a danas je dobio 6 godina zatvora'', rekao je Milanović odgovarajući protukandidatkinji koja je rekla da je Sanaderova Vlada bila jedna od najuspješnijih Vlada.

Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović Foto: DNEVNIK.hr

''Prava Hrvatska je Hrvatska koja nije slučajna država'', rekla je HDZ-ova kandidatkinja. Milanović je rekao da je izgovorio ''Mi ili oni'' kad su šatoraši govorili ''oba su pala''. ''Ne mogu zamisliti da ste na branitelje poslali policiju'', uzvratila mu je. ''Šačica provokatora se zabarikadirala u crkvu sv. Marka'', rekao je i zapitao je zašto ga proziva da zemlju smatra slučajnom državom.

Milanović je rekao da ne želi veće ovlasti jer je to put u tiraniju. Rekao je da su ga okolnosti natjerale da se kandidira. ''Znate što trebate, pobijedite me, pa ćete me se riješiti'', rekao je. ''I hoću'', uzvratila je Kolinda Grabar-Kitarović. Spočitnuo joj je za pomilovanje Leona Sulića, a ona je objasnila da je to bilo zbog njegova zdravstvenog stanja. ''Kad sam uvidjela o čemu je riječ, raspustila sam komisiju i prekinula s pomilovanjima'', rekla je.

O pomilovanjima

Na pitanje bi li pomilovala Ivu Sanadera ili Tomislava Merčepa rekla je da nijedan od njih nije zatražio pomilovanje i da je to hipotetsko pitanje. ''Ne, to je stav. Vi nemate stav. Ja ih ne bih pomilovao'', rezolutno je rekao Milanović. Ona je rekla da već tri godine nije bilo pomilovanja. ''Vi ste Sanaderovo čedo, bez HDZ-a ne bi bilo vas'', rekao joj je. Ona je uzvratila da je Sanader njega zaposlio.

''Vi ste Bandića birali'', rekla je, a on je odgovorio da je Bandića izbacio iz stranke. ''Izbacio sam ga da bi moago postati vaš intimni partner'', rekao je Milanović.

Ona mu je prigovorila da je Milanović za osobne svrhe koristio tajne službe. ''Najveća prijetnja hrvatskom sigurnosnom sustavu je gospođa Grabar-Kitarović'', kaže.

''Uzimao bih najbolje. Ne polusvijet, ne kriminalce, ne ljude koji su višesturko optuženi u USKOK-u'', odgovorio je Milanović na pitanje koga bi uzeo za savjetnike.

''Najurila je Lozančića kao kriminalca''

Milanović ju je prozvao da je Dragana Lozančića najurila kao najvećeg kriminalca. ''Zanimljivo je da ga je Plenković poslije postavio na važno mjesto'', rekao je.

Kandidati su nakon prve tematske cjeline imali pravo postaviti pitanje drugom kandidatu. Milanović je rekao da nema pitanje.

Milanović je rekao da Aleksandra Vučića ne bi pozvao na inauguraciju. ''Na Srbiji se ne treba iskaljivati, to je država u koju izvozimo 30 posto izvoza. Ne bih ga zvao, ali s tim ljudima treba raditi. Ne se grliti, uzimati cvijeće, napraviti fijasko i na kraju rigati vatru'', rekao je kandidat SDP-a. ''Dok se ne riješi pitanje nestalih, nema uzvratnih posjeta'', odgovorila je i dodala da ne riga vatru.

''Zašto se ne prijavite na paramentarne izbore'', pitala je Milanovića a on je rekao da je njegov cilj pomoći Hrvatskoj.

''Ja sam bio politički lider, a vi politička sljedbenica'', poručio joj je Milanović.

Nakon što je ona rekla da je iz skormne obitelji, Milanović je rekao da zna ljude koji su išli s aktulanom predsjednicom u razred i da njezina obitelj nije bila slabog imovinskog statusa. ''Niste iz naroda, obitelj vam je bila povlaštena'', rekao joj je.

O Komšiću, Trumpu i Putinu

Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da Željko Komšić izabran legalno, ali nema legitimitet. Sličnog je stava i Milanović.

Grabar-Kitarović rekla je Milanoviću da je njegova vlada ostavila u nasljeđe žilet-žicu na granici sa Slovenijom i Mađarskom. ''Računao sam da će nas djeca pamtiti po čovječnosti'', rekao je. Grabar-Kitarović o Trumpu je rekla da ona ne bira američkog predsjednika i da bi se s njim susrela s njim.

''Trumpa ne bih komentirao, to nije moj izbor'', rekao je i primijetio da samo još Hrvatska, Malta i Bugarska trebaju vize za SAD.

Oboje su rekli da bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Milanović je opet odbio mogućnost postaviti pitanje. ''Zaratili ste sa susjedima kako biste zaštitili udbaške zločine i donijeli lex Perković'', rekla je kandidatkinja.

''Nemam nikakve veze s Josipom Perkovićem, fućka mi se za njega, ali HDZ ga je izručio stranoj državi, to je bila izdaja'', rekao je. Ona ga je pitala zašto mu se za ubojstvo nije sudilo u Hrvatskoj.

O demografiji

Grabar-Kitarović rekla je da je ona predstavila program za demografsku revitalizaciju. Prozvala je Milanovića da je egzodus počeo u vrijeme njegove Vlade zbog predstečajnih nagodbi. ''Jesus Christ'', uzdahnuo je.

''Prosječna plaća će biti 8 tisuća eura, koliko čujem, ali ne treba ljudima pričati bajke'', rekao je Milanović. ''Varate se ako mislite da to nije problem, zato treba čitati, zato čitam djeci po školama'', odgovorila je. ''Nisam mislio na Pipi Dugu čarapu'', rekao je.

''Imali ste i vi svog političkog komesara, pokojnog predsjednika SDP-a Račana'', rekla je Grabar-Kitarović Milanoviću. Milanović se zgrozio što ga spominje.

O radu preko interneta za 8 tisuća eura

''To mogu dobiti njih dvoje, troje, to je manipuliranje, zavođenje ljudi'', komentirao je Milanović. Grabar-Kitarović ponovila je da ona tvrdi da se to može. ''Dajte malo poštovanja prema ljudima. To što ste rekli je bruto plaća i to za par ljudi'', rekao je Milanović. ''U Izraelu ste razgovarali s premijerom koji je u pritvoru ili će uskoro biti u pritvoru. Sjajno društvo'', rekao je.

Govoreći o suradnji s Vladom, Milanović se prisjetio kako ga je pozivala da podnese ostavku i radila na rušenju Vlade. ''Vi morate biti predsjednik svih državljana, pa i HDZ-a, pa kako ćete to s takvom mržnjom'', pitala je aktualna šefica države.

Rekao je da on neće prijetiti Vladi sazivanjem sjednice i da će surađivati s premijerom Plenkovićem. Ona ga je pitala zašto sazivanje sjednice smatra prijetnjom.

'Vi ste pet godina bili predsjednica i došli ste do ograde Bijele kuće, ja neću ogradu razbijati fleksericom, ali neću to raditi'', rekao je Milanović.

Međusobna prozivanja za državni udar

Nakon što se pohvalila sastankom s Trumpom, Milanović je odgovorio da to nije bio sastanak. ''Nije to bilateralni sastanak, to je biljarski stol'', rekao je.

''To što je Grabar-Kitarovič izvela na Pantovčaku s Božom Petrovom je mali puč, operetni državni udar. Čak je i Tomislav Karamarko pristao da čovjek koji ne zna hrvatski preuzme Vladu'', rekao je Mialnović i dodao da je sve činila kako ne bi došla lijeva vlast. Ona je rekla da je konzultacije odradila u skladu s Ustavom.

''Ako je itko radio puč, to ste vi. Postoje medijski izvještaji da ste rekli da ćete se zabarakadirati u Banske dvore'', rekla je Grabar-Kitarović.

Kandidatkinja je rekla da se zalaže za zabranu rada nedjeljom. Milanović je rekao da ga ta tema malo zbunjuje, ali zaključio je da se ne mora raditi nedjeljom.

''Stalno čitate s papira tih par rečenica koje su vam napisali, a ništa od toga nije istina'', rekao je Milanović kad ga je ponovno prozvala za predstečajne nagodbe.

Na pitanje što to Milan Bandić da ih je privukao u nekoj fazi života, Grabar-Kitarović je rekla da je on gradonačelnik Zagreba i da je svatko nevin dok se ne dokaže krivnja.

''U Hrvatskoj glupi žive od rada, a HDZ od nedostaka dokaza i zastare'', rekao je Milanović i zapitao se kako za Bandića vrijedi presumpcija nevinosti, a ne vrijede za bivše čelnike VSOA-e.

''Gospodin Bandić je opasnost za Zagreb'', rekao je Milanović.

Grabar-Kitraović rekla je da će se i dalje ponašati kao normalna i pristupačna osoba, da će i dalje pjevati sa svojim narodom i navijati.

Milanović joj je zamjerio što govori ''moj narod'' jer to, kaže, djeluje posvojiteljski.

Iako je jedan stožer tražio da se skrati sučeljavanje i preskoči jedan blok pitanja, kandidati su ipak rekli da će odgovarati na sva.

Što da sretnu Zdravka Mamića?

Grabar-Kitarović: ''Rekla bih mu da se vrati u Hrvatsku''

Milanović: ''Ništa, pozdravio ga, rukovao se, ne bih mu ništa rekao. Zna se što ja mislim o tome''