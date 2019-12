Predsjednički kandidat Miroslav Škoro odgovara na pitanja na svojoj službenoj Facebook stranici.

Kandidat na predsjedničkim izborima Miroslav Škoro pozvao je sve zainteresirane da mu se pridruže i postavljaju mu pitanja u petak u 5 do 12 u prijenosu uživo.

"Odgovarat ću na vaša pitanja, primjedbe i komentare. Ja sam neovisni kandidat i samo vama odgovaram, samo vama polažem račune!", navodi se u njegovom pozivu.

Na početku Facebook obraćanja Škoro je rekao kako je njegov najveći nedostatak to što ga je majka pristojno odgojila, "pa sam u nekim situacijama reagirao kako su me odgojili. Pristojno i s dostojanstvom", kazao je.

"Takav bi trebao biti i predsjednik. Ovo što mi radimo, nije napravio nitko. Radimo nešto drugačije. U 21. stoljeću ne trebamo povlađivati jednim te istim strankama, jednim te istim lobijima.

Bilo me je stid sudjelovati u igrokazima. Zato smo napravili ovo danas. Najpoštenije je da svatko onaj tko želi biti predsjednik, bude sa svojim narodom", napomenuo je.

Rekao je da neće odgovarati na uvrede, ali niti da neće odgovarati niti na osobna pitanja. Najavio je da će kasnije tijekom dana podijeliti budilice.

"Predsjednik države mora biti ozbiljna i odgovorna osoba. Ja se nisam u životu ustao iz kreveta i trčao oko kreveta i vikao: ja ću biti predsjednik. Kad je u pitanju konkretno kako ćete zaustavi demografsku katastrofu, poboljšati gospodarsku situaciju. Pitanje nataliteta....pa postoji primjeri u svijetu. Ja sam inače čovjek koj ise zalaže za život, čovjek koi smatra da treba štititi život od začeća do smrti, sve to možemo pokrenuti, ali moramo izaći na izbore i promijeniti aktualnu vlast".

Pozvao je građane da izađu na izbore te odgovorio na pitanje kako spriječiti krađu glasova. "Čak je i DIP potvrdio krađu izbora. Šest mjeseci nije dovoljno da izgradim ono što je izgradio HDZ ili SDP. Apeliram zato na vas. Svi vi članovi biračkih odbora, vi ste ti u koje polažem najviše povjerenja".

Škoro je odgovorio na Facebook pitanje hoće li stati na kraj Miloradu Pupovcu?

"Pokušali su me uvući u ta pitanja. Bi li ja pokrenuo zabranjivanje neke stranke koja remeti ustavno-pravni poredak? Moj odgovor je da. Ali za sve postoji procedura. Ne može čovjek 5. kolovoza, kada mi slavimo... e on je tada na nekom četničkom derneku i on od tamo docira. Nitko ne može nikome brojati krvna zrnca, ali ako kažeš da je moja država fašistička moraš mi odgovorit zašto. Ako je tome tako, ako si ti dio vlasti, ti si vodeći političar u zemlji, onda ti stari znaš nešto što ja ne znam.

Hrvati nisu fašisti. Dosta je toga bilo. Ima ih u nekim drugim zemljama, ali u Hrvatskoj ne. Ako to govoriš s nakanom da nas destabiliziraš onda imas pravo biti prozvan", kazao je Škoro i dodao kako za sve postoji procedura.

Odgovorio je i na pitanje gdje je bio kada je uhićen Ante Gotovina.

"Sjećam se bio sam u automobilu, vozeći se prema banci. Krenula mi je suza. Preveliki sam emotivac. Ne vole to gorštaci. Spočitavali su mi... rekli su mi...

Škoro, ispuho se, vaki naki, ja jesam emotivac, ali tada sam stao s automobilom. Isplakao sam se", priznao je Škoro na rubu suza.