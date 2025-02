Ovaj umjetnički tandem predstavlja sam vrh kazališne umjetničke produkcije i spoj su koji obećava neponovljiv teatarski doživljaj. U ovim urnebesnim tekstovima prožetim gorkim humorom, finom ironijom i nevjerojatnim apsurdom, Matišić ispisuje obrate dostojne najpametnijih krimića, kopajući uvijek dublje u ponore samog sebe i nalazeći krivca na najneočekivanijim mjestima.



U prvom je dijelu u fokusu tročlana obitelj - otac Slavko, majka Slavica i kći Ana. On je veteran domovinskog rata, a Ana mlada liječnica s odjela traumatologije koja se i na poslu i kod kuće bavi povredama i ranama koje nikada neće zarasti. Jednoga dana tako u njihovoj se maloj zajednici dogodi pravo čudo jer ipak znamo, istina je kao voda koja uvijek nađe sebi put. Gledajući tako u klupko zbivanja koje se dramatično odmotava pred nama, shvaćamo zatečeni; ništa nije tako nelogično kako se na prvi pogled čini.

Drugi komad postavlja u fokus dva para, Anu i Blaža te Mariju i Marka koje je život spojio iskustvom nezamislive tragedije. U tužni limb ove drame poniremo strmoglavo i brzo, kroz optiku Markovog svijeta, kroz mrežu koju plete unutar paranoidnih teorija zavjera, uvjeren u to da će vrijeme pokazati koliko je bio u pravu, baš kao neki novi prorok Jeremija našeg doba. Uz pozadinsko pitanje o patnji nevinih koje se proteže kroz obje cjeline, ovaj nevjerojatno aktualan tekst progovara o gotovo svim bolnim pitanjima, secirajući ih do posljednjeg atoma.

On otvara pitanja u sferi politike, crkve, nacionalizma, odgoja, odnosa u obitelji, seksualne orijentacije, homofobije, ksenofobije, nedostatka ljubavi, promjene spola, pitanje identiteta, feminizma i političkog aktivizma. Sve se odvija u jednom danu u stanu, u dinamičnom i surovom dijalogu, dok vani pada neumoljiva, crna kiša.

Kakav je to narod koji svojoj djeci ne može osigurati radosnu mladost, pita se Matišić u ovom tekstu napisanom upravo za Satiričko kazalište Kerempuh.

U prvom dijelu predstave igraju: Vedran Mlikota, Branka Trlin, Mirela Videk Hranjec, Anica Kontić, Tamara Kovačević i Dražen Čuček.

U drugom dijelu igraju: Marko Makovičić, Ines Bojanić, Hrvoje Kečkeš, Linda Begonja, Mia Begović, Anica Kontić, Tamara Kovačević, Dražen Čuček i Vilim Matula.

Dramaturginja predstave je Dora Delbianco, kostimografkinja Doris Kristić, scenografkinja Liberta Mišan, autorica glazbe Tamara Obrovac, oblikovatelji svjetla Aleksandar Čavlek i Martin Mišćan. Asistentica kostimografkinje je Giorgia Pezzolato, a asistentica scenografkinje Nika Vojvoda.z

