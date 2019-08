Sve hrvatske bolnice 2013. dobile su objedinjene hitne bolničke prijame (OHBP). Cilj je bio da pacijenti s hitnim stanjima više ne lutaju po odjelima kako bi obavili složene pretrage i dijagnostiku, nego da sve dobiju na jednom mjestu. No liječnici se bore sa zloupotrebama.

Među prvim bolnicama nakon Zagreba OHBP dobile su bolnice u Karlovcu i Ogulinu, a onda je, do kraja 2013., objedinjeni prijam otvoren u još 21 bolnici.

U KBC-u Osijek i OŽB-u Našice žale se na česte zlouporabe sustava. Pacijenti im dolaze kako bi na hitnoj obavili pretrage.

Tako dnevno opservaciju Objedinjenog hitnog bolničkog prijama u KBC-u Osijek prođe oko 150 pacijenta. Tijekom 2018. ukupno ih je bilo oko 52.000. Prema riječima dr. Dragane Bekić, specijalistice hitne medicine, čak 80 posto pacijenta na taj odjel dolazi samoinicijativno, i to vlastitim prijevozom.

"Samo 12,4 posto pacijenata dolazi s uputnicom svog liječnika obiteljske medicine. To znači da se samo toliki broj pregledanih uistinu prvo javio svom liječniku, koji je onda njihovu zdravstvenu sliku procijenio kao onu koja ipak zahtijeva hitan specijalistički pregled. Ostalo su osobe koje se uopće nisu obratile za pomoć svome liječniku, ne uzimaju analgetike protiv bolova, imaju kronične bolesti kao što su gastritis i slično. No hitni prijam nije pravi odjel za one koji imaju bolove mjesecima, a nisu otišli prvo svom obiteljskom liječniku", upozorila je nedavno dr. Bekić, piše Glas Slavonije.

Na našičkoj hitnoj svake godine bilježe 1000 novih pacijenata. Tamo kažu da su 2008. imali oko 6000 pacijenata, a 2016. kroz hitni prijam prošlo je 14.400 pacijenata.

"No tu nije kraj, jer priljev stalno raste. Tako ih je 2018. već bilo 16.400, a ako se ova godine nastavi ovim trendom, do kraja godine doći ćemo do 18.000 pacijenata koji su prošli hitan prijam. Istovremeno, manje od 60 posto ih je uistinu hitno. Mi ovdje na OHBP-u imamo i pacijente koji su u dvije godine došli više od 60 puta. Na našem odjelu rade u svakom trenutku dva liječnika, ali većinom su to mlađi specijalizanti, koji nemaju iskustva da nekome kažu kako mu nije mjesto na Hitnoj. Osim toga, kada jednom uđu u postupak trijaže - tada je gotovo. No istina je da 50 posto njih dolazi bez uputnice, direktno s ceste i otvoreno priznajući kako ne želi čekati kod svog liječnika, pa će pregled obaviti kod nas. Godišnje imamo troška na ovom odjelu za lijekove i materijale oko 600.000 kuna, a to nisu troškovi koje možemo dodatno fakturirati, nego ovise o limitu", upozorava ravnatelj OŽB-a Našice dr. Hrvoje Šimić za Glas Slavonije.

Iz bolnice poručuju građanima da se na taj način opterećuju drugi bolnički odjeli, naročito dijagnostika, jer pregledi s hitne imaju prednost. Šalju apel.

"Dovoljno vam govori činjenica da je jedna pacijentica nakon opetovanih pregleda pitala našeg specijalizanta može li on postati njezin liječnik. Stoga apeliramo još jednom na građane da ne zlouputrebljavaju OHBP jer ako vas mjesecima boli noga i niste posjetili svog obiteljskog liječnika, nije vam mjesto na OHBP-u. U Njemačkoj i Austriji takve se stvari novčano kažnjavaju i nikome ne pada na pamet da zlorabi pretrage. To bi možda bilo jedino rješenje i za Hrvatsku", kaže dr. sc. Denis Klapan, voditelj OHBP-a u OŽB-u Našice.