Kako je objavio EMSC iza 16 sati blagi potres zatresao je Srbiju i Crnu Goru.

Iza 16 sati potres magnitude 3,3 zatresao je Srbiju i Crnu Goru.

Prema prvim informacija epicentar je bio 28 kilometara istočno od Pljevlja u Crnoj Gori te te 79 kilometara od Čačka u Srbiji.

