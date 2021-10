Zgrade u Taipeiju tresle su se u nedjelju kad je potres magnitude 6,5 pogodio sjeveroistok Tajvana. Kućna kamera snimila je ženu koja je potrčala umiriti psa dok se oko nje sve treslo.

Potres magnitude 6,5 po Richteru s epicentrom u okrugu Yilan dogodio se na dubini 66,8 kilometara i osjetio se u sjevernim i istočnim dijelovima Tajvana.

Žena je u obiteljskom stanu potrčala smiriti psa i zagrlila ga dok je oko njih sve podrhtavalo. Kućna kamera snimila je trenutke potresa.

A woman rushed to hug her dog as a 6.5-magnitude earthquake rattled Taiwan on Sunday. No deaths have been reported. pic.twitter.com/VbjYnaKYrl