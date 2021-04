Potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio je Jadran.

Prema Euromediteranskom seizmološkom centru, potres je zabilježen u 6:33. Epicentar je bio 114 kilometara južno pod Splita i 64 kilometra sjeverno od talijanskog grada Peschicija.

Felt #earthquake (#terremoto) M3.5 strikes 88 km NE of San Nicandro Garganico (#Italy) 41 min ago. Please report to: https://t.co/84LfY4TSru pic.twitter.com/DzrXyICagt