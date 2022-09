Raste broj žrtava razornog potresa koji je u ponedjeljak pogodio Kinu. Potvrđeno je da je najmanje 65 ljudi poginulo u jugozapadnoj provinciji Sečuan.

Najmanje 65 osoba poginulo je u razornom potresu koji je u ponedjeljak pogodio jugozapadnu kinesku provinciju Sečuan. 12 osoba smatra se nestalima.

Prema kineskim državnim medijima gotovo 250 ljudi primilo je liječničku pomoć, a deseci imaju teške ozljede.

Potres magnitude 6,6 po Richteru pogodio je Sečuan u ponedjeljak oko 13 sati.

Desetak naknadnih potresa magnitude 3,0 osjetilo se u utorak tijekom dana, a više od 50.000 ljudi pobjeglo je iz svojih domova na sigurno, objavljeno je iz kineske vlade.

#Latest Over 50,000 people have relocated as of Tue morning after a 6.8-magnitude #earthquake jolted Luding in #Sichuan. As of 7 am Tue, 10 aftershocks of 3.0-magnitude or above have been recorded. pic.twitter.com/etGtCREpia